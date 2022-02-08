محافظ أسوان: أنهينا 85% من المرحلة الأولى لـ قرى "حياة كريمة"

كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، آخر تطورات مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، مؤكدًا أنه تم انضمام مركز دراو للمبادرة؛ لتصبح المحافظة ضمن المبادرة بنسبة 100%.

وأضاف أشرف عطية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن مبادرة حياة كريمة ليست للمدن في الأساس؛ إنما ينصب اهتمامها بالقرى، مؤكدًا أن حجم الأعمال التي تتم وتدخل الخدمة يوميًا بالمحافظة «كتير جدًا».

وتابع أشرف عطية، أن هناك 39 قرية رئيسية و335 نجعًا وكفر بالمبادرة «وتعدينا 15 مليار جنيه حجم الإنفاق الذي سيتم بمشروعات حياة كريمة بالمحافظة»، مؤكدًا أنه يتم التجهيز للعمل بمشروعات مركز ومدينة دراو بأسوان.



وأوضح أشرف عطية، أنه خلال شهر مارس سيتم الإنتهاء بنسبة 100% من مشروع التأمين الصحي الشامل بأسوان، لافتًا إلى أن القرى التي لم تدخل بالمرحلة الحالية من مبادرة حياة كريمة؛ سيتم إلحاقها بالمبادرة لاحقًا، وتم الإنتهاء من 85% من المرحلة الأولى بقرى حياة كريمة.

وعن تفاصيل مشروع القطار الكهربائي السريع، أكد أشرف عطية، أنه من المخطط لهذا القطار أن يقطع 4 ساعات من أسوان لمدينة 6 أكتوبر، مؤكدًا أن خطوات التنفيذ الأولى في هذا المشروع ستكون خلال الفترة المقبلة، وسيتم الإعلان عنها خلال أيام.