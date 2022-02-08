الأزهر: اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول

أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء،الدكتور محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي ٢٠٢١- ٢٠٢٢م.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية ( ١٥٠٥٩٩) طالب وطالبة، حضر منهم (١٤٩١١٦)، وبلغ إجمالي الحاصلين على ٥٠% فأكثر (١٢٣٩٥٣) بنسبة (٨٣.١٣%)، فيما بلغ عدد الحاصلين على أقل من ٥٠% (٢٥١٦٣) بنسبة ١٦.٨٧%.

بينما بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (١٤٣١٧٩) طالب وطالبة، حضر منهم (١٤١٤٢١)، وبلغ إجمالي الحاصلين على ٥٠% فأكثر (١٠٨٨٢١) بنسبة ٧٦.٩٥%، والحاصلين على أقل من ٥٠% (٣٢٦٠٠) بنسبة ( ٢٤.٠٥).

وتيسيرًا على الطلاب وجه وكيل الأزهر بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يمكن الطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع لها الطلاب والطالبات.‏