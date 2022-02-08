الأزهر: اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول

أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء،الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١- ٢٠٢٢م.
وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية ( ١٥٠٥٩٩) طالب وطالبة، حضر منهم (١٤٩١١٦)، وبلغ إجمالي الحاصلين على ٥٠% فأكثر (١٢٣٩٥٣) بنسبة (٨٣.١٣%)، فيما بلغ عدد الحاصلين على أقل من ٥٠% (٢٥١٦٣) بنسبة ١٦.٨٧%.
بينما بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (١٤٣١٧٩) طالب وطالبة، حضر منهم (١٤١٤٢١)، وبلغ إجمالي الحاصلين على ٥٠% فأكثر (١٠٨٨٢١) بنسبة ٧٦.٩٥%، والحاصلين على أقل من ٥٠% (٣٢٦٠٠) بنسبة ( ٢٤.٠٥).
وتيسيرًا على الطلاب وجه وكيل الأزهر بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يمكن الطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع لها الطلاب والطالبات.