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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حريق يلتهم مصنع أحذية بشبرا الخيمة في القليوبية

حريق
حريق

شب حريق هائل فى مصنع أحذية بحى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية وتم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد الى المناطق المجاورة له ودون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد نشوب حريق بمصنع أحذية ملك مصطفى عبدالرحمن، بشارع أرض المشتل بحى غرب شبرا الخيمة. 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخماد الحريق دون أن يمتد للمناطق المجاورة له ودون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

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IMG-20220208-WA0009
IMG-20220208-WA0008
IMG-20220208-WA0008
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حريق حريق محل محافظة القليوبة الحماية المدنية نشوب حريق

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