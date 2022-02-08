حريق يلتهم مصنع أحذية بشبرا الخيمة في القليوبية

شب حريق هائل فى مصنع أحذية بحى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية وتم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد الى المناطق المجاورة له ودون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد نشوب حريق بمصنع أحذية ملك مصطفى عبدالرحمن، بشارع أرض المشتل بحى غرب شبرا الخيمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخماد الحريق دون أن يمتد للمناطق المجاورة له ودون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

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