عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موفد واشنطن لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يصل بيروت

صدى البلد

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن آموس هوكشتاين، موفد واشنطن لملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وصل اليوم الثلاثاء، إلى  بيروت، بعد أن كان زار إسرائيل قبل نحو أسبوعين والتقى وزيرة الطاقة الإسرائيلي.

 

وقالت الوكالة إن المستشار الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين، وصل بعد ظهر اليوم على رأس وفد إلى مطار بيروت الدولي، في زيارة إلى لبنان يبحث خلالها مع المسؤولين في مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

 

وأشارت إلى أنه كان من المقرر أن يزور هوكشتاين لبنان في يناير الماضي، إلا أنه تم تأجيل الزيارة دون الإعلان عن الأسباب.

ألمانيا تطلب من لبنان معلومات عن الأوضاع المالية لحاكم المصرف المركزي

مسؤول أمريكي يزور لبنان لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل

وكانت وزارة الطاقة في إسرائيل أعلنت في يناير الماضي أن المحادثات بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، "ستستأنف الأسبوع المقبل بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية".

وتوقفت المحادثات التي جرى آخرها في 4 مايو الماضي، بعد أن قدم كل جانب خرائط متعارضة توضح الخطوط المقترحة للحدود والتي زادت بالفعل مساحة المنطقة المتنازع عليها.

وكان من المفترض أن تقتصر المفاوضات على مساحة بحرية من نحو 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة، لكن لبنان اعتبرها خريطة مستندة إلى تقديرات خاطئة، وطالب بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومترا مربعا، تشمل أجزاء من حقل "كاريش" الذي تعمل فيه شركة يونانية لصالح إسرائيل.

لبنان ترسيم الحدود إسرائيل هوكشتاين بيروت

ترشيحاتنا

ميتا لـ صدى البلد: ليس هناك نية لإغلاق فيسبوك وإنستجرام في أوروبا

بالميراس يضيف الهدف الثاني أمام الأهلي فى نصف نهائي كأس العالم للأندية

دفاعا عن حبيبته في موسم التزاوج.. أسد يهاجم أشرف الحلو أثناء ترويضه.. فيديو

تقدموا بطلبات إحاطة.. نواب: حياة كريمة أحدثت نقلة نوعية بالريف المصري

بوتين يكشف موعد التخلي عن النفط والغاز الطبيعي

موفد واشنطن لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يصل بيروت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

تردد قناة أبو ظبي اكسترا المجانية لمتابعة مباراة الأهلي و بالميراس

مشاهد مروعة| رجل يقطع رأس زوجته ويتجول بها في الشارع.. فيديو

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس.. رابط

مجاناً.. شاهد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي فى نصف نهائي كأس العالم للأندية

محمد عبد المنعم يكشف نَصّ حديثه مع كوليبالي عقب نهائي إفريقيا

أبو جبل يتلقى 3 عروض خليجية أحدها بـ100 مليون جنيه

عاجل.. بسبب النادي الأهلي| إحاله المذيع حسام حداد للتحقيق وإيقافه عن العمل .. التفاصيل الكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحر رامي لـ صدى البلد: أغلقت بطاقتي الضريبية نهائيا.. والعمر خلص ولست بحاجة لإثباث نفسي كممثلة

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

ليلي طاهر تغادر المستشفى بعد نجاح عملية جراحية في القدم

فوائد شرب الشاي بكثرة .. ومعدل تناوله يوميا

فيديو

فيديو جراف.. ماذا قال محمد أبوجبل عن المنتخب وكيروش وحارس السنغال

بطلقتين.. محاولة كشف لغز مقتل عجوز وزوجته بالبدرشين

الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية: رياح وأتربة عالقة وفرصة لسقوط أمطار..تغطية خاصة

مفاجآت جديدة تتكشف.. الطفل ريان عانى نزيفًا 100 ساعة في قاع البئر "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

اﻟﻤﺰﻳﺪ