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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ندب المعمل الجنائي لفحص حريق مصنع أحذية في القليوبية

حريق شبرا الخيمة
حريق شبرا الخيمة

أمرت نيابة شبرا الخيمة فى القليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص حريق نشب بمصنع أحذية ، ولمعرفة أسباب نشوبه وحصر الخسائر والتلفيات ومعرفة اشتراطات السلامة والتراخيص الخاصة بالمصنع.

كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية من مجلس المدينة لمعاينة المصنع المحترق ومدى تأثر المباني والمنشآت المجاورة من اندلاع الحريق.

وشب حريق هائل فى مصنع أحذية بحى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية وتم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد الى المناطق المجاورة له ودون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد نشوب حريق بمصنع أحذية ملك مصطفى عبدالرحمن، بشارع أرض المشتل بحى غرب شبرا الخيمة. 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخماد الحريق دون أن يمتد للمناطق المجاورة له ودون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية مدير أمن القليوبية حريق هائل شبرا الخيمة تشكيل لجنة هندسية نيابة شبرا الخيمة حي غرب شبرا الخيمة

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