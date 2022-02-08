استجابة لـ"صدى البلد".. خالد عبد الغفار يوجه بعلاج مواطن على نفقة الدولة

تقدم المواطن محمد علي حسن ، بـ استغاثة لـ إجراء عملية تفتيت واستخراج حصوة كبيرة متشعبة بالمثانة بالمنظار، موضحا أنه قام بعمل دعامات في القلب منذ 10 أشهر.

واستجابت وزارة الصحة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، القائم بأعمال وزير الصحة، لـ استغاثة المواطن محمد على حسن .

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الدكتور محمد صلاح مدير معهد الكلى بالمطرية ، سوف يستقبل المواطن محمد على حسن .



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