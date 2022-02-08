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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استجابة لـ"صدى البلد".. خالد عبد الغفار يوجه بعلاج مواطن على نفقة الدولة

صدى البلد

تقدم المواطن محمد علي حسن ، بـ استغاثة لـ إجراء عملية تفتيت واستخراج حصوة كبيرة متشعبة بالمثانة بالمنظار، موضحا أنه قام بعمل دعامات في القلب منذ 10 أشهر.

 

واستجابت وزارة الصحة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، القائم بأعمال وزير الصحة، لـ استغاثة المواطن محمد على حسن . 

 

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الدكتور محمد صلاح مدير معهد الكلى بالمطرية ، سوف يستقبل المواطن محمد على حسن .


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواه.

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