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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رئيس جامعة الأزهر يكرم الدكتور ياسر البطراوي ويشيد بجهوده محليا وإقليميا ودوليا

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يكرم الدكتور ياسر البطراوي

كرم الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، بحضور الدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، اليوم الثلاثاء الدكتور ياسر البطراوي أستاذ جراحات تقويم وتطويل العظام بكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة.

وأشاد رئيس جامعة الأزهر، بجهود الدكتور البطراوي محليا وإقليميا ودوليا، ومن جانبه عبر الدكتور ياسر البطراوي عن خالص الشكر والتقدير لمؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على ما يقوم به من جهود مضنية لتضميد جراح المرضى ورسم البسمة علي وجوههم.

جدير بالذكر أن البطراوى يعد من النماذج المضيئة التى تزخر بها جامعة الأزهر، سبق أن كرّمه فضيلة الإمام الأكبر شيخ  الازهر وقت أن كان رئيسا للجامعة لتفوقه ونبوغه وحصوله على جائزة الدولة التشجيعية عام 1998م، وكان أصغر طبيب مصرى يحصل على هذه الجائزة (29) عاما وكان يعمل مدرسا مساعدا لجراحة العظام بكلية طب الأزهر آنذاك، وذلك عن مجمل أبحاثه العلمية المنشورة فى دوريات عالمية فى ذلك الوقت. 

كما كرمه الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة في عام 2019 م بأول عيد علم للجامعة، كما تم تكريمه بعدما قام بإجراء عملية جراحية لإنقاذ طالب من  تايلاند وقام سفير تايلاند بالقاهرة بتكريم  البطراوي وفريقه الطبي بالجامعة لجهوده في إنقاذ الطالب الذي سقط من الطابق الرابع وتعرض لإصابة بالغة بكل عظامه وعموده الفقري.

وقام البطراوي مؤخرا بنشر علمي دولي متميز لطريقة جديده لتقويم عظام أسماها باسم جامعة الأزهر ورفض أن يسميها باسمه الشخصي إخلاصا منه وحبا لجامعته.

ومما هو جدير بالذكر أن البطراوي طلبته العديد من الدول لإجراء عمليات دقيقة في مجال جراحات العظام، وقد أوفده فضيلة الإمام ورئيس الجامعه من قبل إلي بلغاريا، وإلى البوسنة والهرسك تأكيدا على أن أساتذة جامعة الأزهر متميزون في العلوم الطبية جنبا إلى جنب مع العلوم الشرعية، و مما يعد تأكيدا على عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً.

رئيس جامعة الازهر الدكتور محمد المحرصاوي الدكتور ياسر البطراوي تطويل العظام طب البنات

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