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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصاعد التوترات في أوكرانيا.. الدنمارك تعزز الاستعداد القتالي لدعم الناتو

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قالت وزارة الدفاع الدنماركية، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الدنماركية قررت تعزيز الاستعداد القتالي للقوات المسلحة لدعم منظمة حلف شمال الأطلسي وسط تصاعد التوترات في أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان: "قررت الحكومة اتخاذ عدد من الخطوات اللازمة، على النحو الموصى به من قبل وزارة الدفاع، لزيادة استعداد القوات المسلحة لتعزيز قدرة الدنمارك على دعم الناتو".

وفقا للبيان، تفاقم الوضع الأمني ​​في أوروبا نتيجة لـ "الضغوط العسكرية غير المقبولة من قبل روسيا على أوكرانيا".

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وشددت الوزارة على أن السلطات الدنماركية ستزيد أيضا استعداد الكتيبة المشاركة بقوة استجابة الناتو إلى 1-5 أيام.

وستعزز الدنمارك أيضا استعداد القوات المسلحة لإعادة الهجمات الجوية. وسوف يتم نقل طائرتان F-16 إلى جزيرة بورنهولم الدنماركية، حيث توجد قاعدة جوية، إذا لزم الأمر.

وأوضحت وزارة الدفاع أن "هذا قد حدث بالفعل من قبل، عندما ازدادت أنشطة الطائرات الروسية بالقرب من المجال الجوي الدنماركي".

وأضافت الوزارة أن القوات المسلحة الدنماركية لن تنفذ المهام على الحدود وستقوم بحماية المؤسسات المدنية في كوبنهاجن، كما فعلت من قبل. 

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