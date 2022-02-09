بتكلفة 70 مليون دولار.. واشنطن توافق على صفقة صواريخ ضخمة إلى الأردن

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع منظومات إطلاق صواريخ موجهة متعددة الفوهات والمعدات ذات الصلة، إلى الأردن بكلفة تقديرية تبلغ 70 مليون دولار.

وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاجون في بيان، أن المتعاقد الرئيسي سيكون شركة "لوكهيد مارتن" للصواريخ وأنظمة مكافحة الحرائق.

وتأتي الصفقة في وقت يواجه فيه الأردن محاولات تهريب وتسلل نشطة على حدوده الشمالية مع سوريا، ما بات يمثل تحديا جديدا على حرس الحدود الأردني، وسط تغيير في قواعد الاشتباك، جعلت من أي حركة مشبوهة على الحدود هدفا مشروعا.

وفي وقت سابق، وافقت الخارجية الأمريكية على صفقة عسكرية محتملة لصالح الأردن، تتضمن 16 طائرة من طراز F-16 C / D Block 70، إضافة إلى معدات تصل تكلفتها التقديرية 4.21 مليارات دولار.

وتشمل الصفقة التي طلبتها حكومة الأردن 12 طائرة من طراز F-16 C Block 70، و4 طائرات من طراز F-16 D Block 70..

وقالت وكالة التعاون الأمني بوزارة الدفاع الأمريكية إن "عملية البيع المقترحة ستدعم السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي من خارج الناتو يمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط".

وأضافت أن "الصفقة المقترحة ستعمل على تحسين قدرة الأردن على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال ضمان استمرار التشغيل البيني مع الولايات المتحدة وقوات التحالف".