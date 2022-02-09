مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الأربعاء 9 فبراير 2022

يبحث المسلمون عن مواعيد و مواقيت الصلاة في كل يوم، عبر محركات البحث المهمة، مثل جوجل وغيرها، وفي هذا الإطار يقدم موقع “صدى البلد” لقرائه، خدمة معرفة مواقيت الصلاة بشكل يومي، نبدأها اليوم، بمواعيد الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 9 فبراير 2022، 8 شهر رجب 1443 هجرية.

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد صلاة الفجر 5:12 ص

وقت الشروق 6:40 ص

موعد صلاة الظهر 12:09 م

موعد صلاة العصر 15: 3

موعد صلاة المغرب 5:38 م

موعد صلاة العشاء 6:56

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 5:18 ص

وقت الشروق 6:47 ص

موعد صلاة الظهر 12:14م

موعد صلاة العصر 3:18م

موعد صلاة المغرب 5:41 م

موعد صلاة العشاء 7:01 م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:09ص

وقت الشروق 6:36 ص

موعد صلاة الظهر 12:05 م

موعد صلاة العصر 3:10 م

موعد صلاة المغرب 5:34 م

موعد صلاة العشاء 6:52 م.

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:59 ص

وقت صلاة الشروق 6:24 ص

وقت صلاة الظهر 11:57ص

موعد صلاة العصر 3:05 م

وقت صلاة المغرب 5:30 م

وقت صلاة العشاء 6:46 م

مواقيت الصلاة في أسوان

موعد صلاة الفجر 5:04 ص

وقت الشروق 6:26 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 م

موعد صلاة العصر 15: 3

موعد صلاة المغرب 5:40 م

موعد صلاة العشاء 6:54م