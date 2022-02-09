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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الأربعاء 9 فبراير 2022

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يبحث المسلمون عن مواعيد و مواقيت الصلاة في كل يوم، عبر محركات البحث المهمة، مثل جوجل وغيرها، وفي هذا الإطار يقدم موقع “صدى البلد” لقرائه، خدمة معرفة مواقيت الصلاة بشكل يومي، نبدأها اليوم، بمواعيد الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 9 فبراير 2022، 8 شهر رجب 1443 هجرية.

6 خطوات للخشوع في الصلاة.. اعرفها والزمها

حكم تأخير الصلاة لمشاهدة مباراة .. مستشار المفتي يجيب

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد صلاة الفجر 5:12  ص
وقت الشروق 6:40 ص
موعد صلاة الظهر 12:09 م
موعد صلاة العصر 15: 3
موعد صلاة المغرب 5:38 م
موعد صلاة العشاء 6:56 

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 5:18 ص
وقت الشروق 6:47  ص
موعد صلاة الظهر 12:14م
موعد صلاة العصر 3:18م
موعد صلاة المغرب 5:41 م
موعد صلاة العشاء 7:01 م  

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:09ص
وقت الشروق 6:36 ص
موعد صلاة الظهر 12:05 م
موعد  صلاة العصر 3:10 م 
موعد صلاة المغرب 5:34 م
موعد صلاة العشاء 6:52  م.   

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:59 ص
وقت صلاة الشروق 6:24 ص
وقت صلاة الظهر 11:57ص 
موعد صلاة  العصر 3:05 م
وقت صلاة المغرب 5:30 م
وقت صلاة العشاء 6:46 م     

مواقيت الصلاة في أسوان

موعد صلاة الفجر 5:04  ص
وقت الشروق 6:26 ص
موعد صلاة الظهر 12:03 م
موعد صلاة العصر 15: 3
موعد صلاة المغرب 5:40 م
موعد صلاة العشاء 6:54م

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