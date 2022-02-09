7 آثار جانبية على جسمك بعد تناول الكثير من الشوكولاتة.. تعرف عليها

في الوقت الذي يكون فيه تناول الشوكولاتة، خاصة الداكنة، لها بعض الفوائد الصحية الممنوحة لها، فإن تناول الكثير من الشوكولاتة قد لا يكون له تأثيرات كبيرة على جسمك.. إليك وفقا لموقع بولد سكاى الهندي الآثار الجانبية لتناول الكثير من الشوكولاتة.



1. حب الشباب

حب الشباب هو أكثر الآثار الجانبية شيوعًا لتناول الكثير من الشوكولاتة. من الممكن أن يتسبب أي مركب موجود في الشوكولاتة في ظهور حب الشباب ، مثل الحليب وزبدة الكاكاو والسكر

2. حموضة المعدة

تسبب الشوكولاتة تهيجًا في بطانة المعدة. . وتسبب إحساسا حارقا في الصدر وحرقة المعدة تهيج المريء .

3. مشاكل الجهاز الهضمي



تناول الكثير من الشوكولاتة (التي تحتوي على الكافيين) يمكن أن يؤدي إلى عدم الراحة في الجهاز الهضمي و تفاقم مشاكل الجهاز الهضمي.



4. نسبة عالية من البوتاسيوم



الشوكولاته غذاء غني بالبوتاسيوم ، ولا ينصح به للأشخاص الذين يعانون من أمراض الغدة الكظرية والكلى. يجب على الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم. لذلك ، لا ينصح بتناول كميات كبيرة من الشوكولاتة.

5. عدم انتظام ضربات القلب



يوجد الكافيين في الغالب في الكاكاو وهو مسؤول عن تعزيز مستويات الطاقة. ومع ذلك ، عند تناوله بكميات زائدة ، يمكن أن يسبب ردود فعل سلبية مثل عدم انتظام وسرعة ضربات القلب والدوخة والتعرق والقلق .



6. زيادة الوزن