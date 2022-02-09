مؤيدو ترامب يرفضون تدخل أمريكا في الأزمة الأوكرانية

ذكر استطلاع للرأي، أن الكثيرين من أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يرون إن تدخل أمريكا في الأزمة الأوكرانية ليس من شأنهم، وفق ما أوردت شبكة آر تي.

وفي التفاصيل، أورد الاستطلاع إن أكثرمن 40٪ من مؤيدي ترامب والذين أعطوه أصواتهم، أكدوا إن الأزمة في أوكرانيا ليست من شأن الولايات المتحدة.

وجاءت نتائج الاستطلاع من عمل مركزي ومنصات الأخبار، ياهو نيوز، ويوجوف.

وفي الاستطلاع، أعطى قرابة النصف، بنحو 49٪ ممن صوتوا لصالح ترامب رأيهم بأن الولايات المتحدة يجب أن تكون على الحياد على جانب طرفي النزاع، روسيا وأوكرانيا.

وأعطت نسبة أقل من الناخبين المصوتين لترامب، بنحو 38٪ ، رأيها في إن مصلحة أمريكا بإيقاف روسيا ومساعدة أوكرانيا.

ووقعت دراسة ياهو ويو جوف، الفترة من 3 إلى 7 فبراير الجاري، وشملت حوالي 1.6 ألف بالغ أمريكي.

وتقول أوكرانيا إنها تخشى من تدخل روسي في أراضيها، وذلك مع الزيادة الكبيرة لأعداد الجنود من قبل روسيا بالقرب من حدود أوكرانيا، بما يصل إلى 100 ألف جندي.

وترد روسيا على ذلك وتقول إنه لا نية لديها لشن أي عملية على أوكرانيا، واصفة كل التصريحات والتقارير التي تتحدث عن ذلك بالدعائية والتي تريد فقط التصعيد.