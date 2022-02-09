3,5 مليون شخص .. الصين تفرض حجرا صحيا بعد ارتفاع الإصابات بمدينة بايسه



عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل فرض الصين حجرا صحيا على مدينة يقطنها 3,5 ملايين شخص بعد تسجيل إصابات بكورونا .



وقد فُرض حجر على مدينة بايسه التي تضم 3,5 ملايين نسمة والواقعة في جنوب الصين بعد ظهور إصابات بكوفيد، في وقت تنظم البلاد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وقال مجلس المدينة، إنه اعتبارا من مساء الأحد الماضى، لم يعد بإمكان السكان مغادرة المنطقة. كما يُمنع أولئك الذين يعيشون في ما يسمى بالمناطق الخطرة (حيث تم اكتشاف حالات) من مغادرة منازلهم.

وسجلت المدينة الواقعة على بعد نحو مئة كيلومتر من الحدود مع فيتنام 44 إصابة مؤكدة بكوفيد محلية العدوى. كما تم تسجيل عدد من الإصابات "المستوردة".



وألعاب بكين هي الثانية في زمن كوفيد، بعد الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو التي حصلت العام الماضي بتأخير سنة بسبب الفيروس.

وفي بلد يتفاخر بسياسة "صفر كوفيد"، تبدو التدابير الاحترازية مشددة جدا، وأقسى مما كانت في طوكيو. إذ أقام منظمو الألعاب فقاعات صحية صارمة لا يغادرها المشاركون إلا لدى مغادرتهم البلاد.



وتحظّر الإجراءات على الزائرين دخول أو مغادرة الفقاعة الأولمبية التي تضمّ أماكن إقامة المشاركين ونظام النقل ومواقع المسابقات، إضافة إلى الفنادق المحصنة والمنشآت التي ستستقبل المنافسات، ومواقع الفحوص اليومية للكشف عن كوفيد.