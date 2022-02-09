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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

افتتاح معرض «مرئي - لا مرئي» للفنان عصام معروف بجاليري مصر.. الأحد

الفنان عصام معروف
الفنان عصام معروف

في رحاب جاليري مصر بالزمالك، يحتفي الفنان التشكيلي عصام معروف بافتتاح معرضه الجديد "مرئي - لا مرئي"، وذلك يوم الأحد 13 فبراير2022، في تمام الساعة السابعة مساءً، بحضور لفيف من الفنانين والنقاد.

 



وقال الفنان محمد طلعت، مدير الجاليري، إن "الفنان عصام معروف واحد من أهم الفنانين المصريين حالياً، وصاحب باع على الصعيدين المصري والأوروبي، خاصة في هولندا حيث يُقيم، وتترقب زياراته الفنية جموع التشكيليين لأنها دائماً مُحملة بالإضافة والدهشة والمتعة، فإنشائية اللوحة عند عصام معروف تثير التفكير والرؤيا، مسطحه مُشبع بطاقات تعبيرية مذهلة مما يجعلنا في حيرة، لتتواتر تباعاً الأسئلة التي تتحول إلى دليل لقراءة تجربة خاصة".



وأضاف طلعت: "يُمسك عصام معروف بتلابيب هذا الحس الروحي لتلك المسافة الفاصلة بين ما هو مرئي وما يحمله بذهنه من اللامرئي ليتخذ وجوها وأجسادا وهيئاتٍ ذات تخطيطات متحركة، معتمدة على الحس الموسيقي، بحيث تكون في وجودها البنيوي على السطح أكثر فاعلية في استنباط بنية جديدة، عبر كسر الأنماط، أو لنقل إنه مع كل عمل وكأنه بإزاء خلق عالم جديد يعبر بجدارة عن المعاني في الوجود، وفلسفياً يتخذ الفنان موقفاً جمالياً خاصة التعامل مع الجسد، ينحو به لونياً بمنطق الرؤى الصوفية فتندمج حافات الشكل مع حافات الخط بشفافية لا تُلغي وجود كل منهما، بل إن ما يراه المرء عبارة عن طبقات تتواءم مع بعضها كشفافية الحلم".

واستطرد: "هي بالفعل تشكيلات تحاكي وتستجيب للأحلام، التي تُمسك ببقايا الأشياء قبل الزوال والإندثار، وقد أحسن اختيار الأسلوب الذي يومئ إلى جدلية ممارسته لفنه عبر تحولات لافتة للنظر بُغية صورة جمالية تتحقق عبر معالجات تتفرد بغرابتها وجنوحها عن المألوف لتمنح الخطاب الجمالي للوحة قيمته الخاصة واستقلاله الذاتي من خلال إحاطته بهالة من الغموض تجمع بين جنباتها ماهو مزدوج أو متناقض وجمعه في توحد يستدعي الغرابة والتأمل".

عصام معروف، ولد فى حى العباسية بالقاهرة عام ١٩٥٨، درس فى كلية الفنون الجميلة بالقاهرة وتخرج عام ١٩٨١ قسم التصوير الجداري، درس التصوير فى كلية فنون روما من ١٩٨٢ وحتى ١٩٨٥، درس تدريس الفن في أمستردام عام ٢٠٠٣ وحتى ٢٠٠٤، عرض الفنان أعماله بشكل منتظم فى مصر، ويشمل ذلك ١٦ معرضاً خاصاً منها معرض "ليليات غياب" جاليرى مصر، نوفمبر ٢٠٢٠، مثل مصر في عديد من المعارض الدولية، وفي بينالي القاهرة عام ٢٠٠٨، عرض عصام معروف أعماله في عديد من العروض الفردية، وبشكل منتظم في هولندا ودبي، معارض مشتركة في روما، باريس، وكاليفورنيا، شارك بأعماله في آرت دبي، آرت أمستردام، بيروت آرت فير، مراكش آرت فير، سنغافورة آرت فير، أعماله جزء من مجموعات خاصة وعامة في كثير من دول العالم.

يستمر المعرض حتى 10 مارس بجاليري مصر (4 أ شارع أبن زنكي بحي الزمالك - القاهرة).

رحاب جاليري مصر بالزمالك الفنان التشكيلي عصام معروف مرئي - لا مرئي لفيف من الفنانين والنقاد واحد من أهم الفنانين المصريين

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