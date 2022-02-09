عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مرصد الأزهر يحذر من استغلال "داعش" لأطفال سوريا بعد هجوم غويران

صدى البلد

أثار هجوم عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي على سجن "غويران" شمال شرق سوريا قبل أيام قليلة، مخاوف دولية حيال الأطفال المحتجزين به، فقد ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" أن الأطفال المحتجزين في السجن الواقع شمال شرق سوريا، يعيشون في ظروف مزرية للغاية وما كان ينبغي أن يكونوا هناك من البداية.

وجاء في بيان "اليونيسيف" بعد زيارة قام بها فريق تابع لها إلى السجن، أن الأطفال المحتجزين به لا تتجاوز أعمار بعضهم 12 سنة، وأنهم يعيشون في ظروف قاسية منذ سنوات.

يُذكر أن زيارة فريق "اليونيسيف" للسجن كانت بعد يومين من مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، في غارة أمريكية على مخبأه في شمال غرب سوريا. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد حمل "القرشي" مسؤولية الهجوم على سجن "غويران" في سوريا، والذي يحتجز فيه ما يزيد عن 3000 سجين، بينهم نحو  600 طفل.

وفي نفس السياق، دعا فيكتور نيلوند، ممثل اليونيسف في سوريا، الجميع إلى إيجاد حلول طويلة الأمد على وجه السرعة بما يخدم مصلحة هؤلاء الأطفال، لافتًا إلى ضرورة التعامل مع هؤلاء الأطفال كضحايا للصراع وليس كجزء من الجماعات المسلحة.

وأكد "نيلوند" أن اليونيسف تعمل على توفير السلامة والرعاية لهؤلاء الأطفال، لكنها في الوقت نفسه ترى ضرورة الإفراج الفوري عن الأطفال في جميع مراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا وتسليمهم إلى وكالات حماية الطفل، تمهيدًا لإعادة الأطفال الأجانب إلى وطنهم.

ورغم مرور أكثر من 4 أعوام على إعلان القضاء على "داعش" الإرهابي في العراق وسوريا، إلا أن الآثار المدمرة ماديًا ومعنويًا للفترة التي سيطر فيها التنظيم على مقاليد الأمور لا تزال مستمرة، ومن بين تلك الآثار هؤلاء الأطفال سواء الذين تم إنجابهم وقت سيطرة التنظيم الإرهابي أو انضموا إلى صفوفهم بعد استمالة عقولهم عبر الإنترنت أو من جاؤوا مع ذويهم دون حول منهم ولا قوة. ومع سعي "داعش" إلى إعادة شعاراتهم القديمة للواجهة مجددًا والتي من بينها ما أطلق عليهم "أشبال الخلافة" يتبين للجميع خطورة تواجد هؤلاء الأطفال في مراكز احتجاز غير مهيأة لتصحيح المفاهيم الخاطئة التي اكتسبوها تحت راية التنظيم الإرهابي وتقويم سلوكهم بما يسمح بإعادة دمجهم في المجتمع وإبعادهم عن دائرة العنف والصراع.

ومن هنا تبرز أهمية دعوة "اليونيسيف" مؤخرًا خاصة بعد الهجوم على سجن "غويران" وورود تقارير دولية تفيد بوجود مساعي حثيثة لـ"داعش" لتهريب عناصره من السجون لإعادة تنظيم صفوفه والعودة مجددًا، ويظهر هذا جليًا في الحملات الإلكترونية التي أطلقها بالآونة الأخيرة ومن بينها حملة "هدم الجدران" التي كان من نتائجها الهجوم على السجن الواقع بشمال شرق سوريا.

لتنظيم داعش سوريا

ترشيحاتنا

أزمة جديدة بشأن معسكر المنتخب استعدادا لمواجهة السنغال.. ومفاجأة كبيرة من كيروش

أبو شقة: انتخابات رئاسة الوفد ستسير في شفافية مطلقة

«قطع أراضي وأوسمة».. مكافآت غير تقليدية للاعبي السنغال بعد الإنجاز الأفريقي

وزير الدفاع: حريصون على التطوير الشامل لمختلف الأسلحة التخصصية.. فيديو وصور

3 شروط للتبرع بالدم وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

مصر تعرض تجربتها الناجحة في القضاء على العشوائيات أمام مجلس السلم والأمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلافات بسيطة..زوجة أبو جبل الجزائرية تكشف حقيقة انفصالهم

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

انفجار كبير يهز العاصمة الإماراتية أبوظبي |فيديو

تردد قناة أبو ظبي اكسترا المجانية لمتابعة مباراة الأهلي و بالميراس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس.. رابط

طبيب الدمرداش: عاملوني كعبد واتحرمت من النوم.. ومش عاوز غير كرامتي

محمد عبد المنعم يكشف نَصّ حديثه مع كوليبالي عقب نهائي إفريقيا

حادث تصادم مروع وتهشم عدد من السيارات بجوار سور نادي الشمس | فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المارد الأحمر يعمق جراح الجماهير المصرية.. ماذا حدث بعد هزيمة الأهلي في كأس العالم للأندية؟

بحضور بشرى ومحمود الليثي.. العرض الخاص لفيلم معالي ماما|صور

ظهور غريب لـ جنى مقداد وأمينة كرم.. كيف أصبح شكل أطفال «طيور الجنة» بعد 15 سنة ؟

سحر رامي لـ صدى البلد: أغلقت بطاقتي الضريبية نهائيا.. والعمر خلص ولست بحاجة لإثباث نفسي كممثلة

فيديو

لن أقبل بغير البطولة .. سحر رامي تكشف سر غيابها عن الشاشة

خلاف عادي .. حقيقة انفصال أبو جبل وزوجته الجزائرية

موديل برازيلية تدمن عمليات التجميل لتشبه الدمية الشهيرة باربي |فيديو جراف

مش ضروري نشجعه.. المذيع حسام حداد في مرمى الهجوم بسبب الأهلي

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ