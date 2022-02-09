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أخبار البلد

على هامش إفتتاح أعمال تطوير مستشفى طنطا العسكرى

وزير الدفاع: حريصون على التطوير الشامل لمختلف الأسلحة التخصصية.. فيديو وصور

الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع

إفتتح الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يرافقه الفريق أسامه عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة
أعمال التطوير لمستشفى طنطا العسكرى ، وذلك بعد تطويرها وفقاً لأحدث النظم الطبية العالمية.

وألقى رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة كلمة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تقدمه من دعم لتطوير وتحديث المنظومة الطبية وحرصها على إمتلاك أحدث المنظومات الطبية العالمية ، مؤكداً أن رجال الإمداد والتموين مستمرون فى تنفيذ كافة المهام والإلتزامات المخططة للحفاظ على الطفرة الهائلة التى شهدتها منظومة التأمين الإدارى والطبى بالقوات المسلحة.

وشاهد القائد العام للقوات المسلحة فيلماً تسجيلياً من إعداد إدارة الشئون المعنوية تناول أعمال تطوير مستشفى طنطا العسكرى وذلك بعد أن تم تحديثها وزيادة طاقتها وفقا لأحدث نظم الإدارة الطبية، فضلاً عن رفع كفاءة المبانى الإدارية بها لتقديم خدمة طبية مميزة للمقاتلين وتقديم الدعم للقطاع الصحى المدنى. 

وقدم مدير إدارة الخدمات الطبية عرضاً تناول شرحاً تفصيليلاً للمستشفى وكافة الجوانب الإنشائية والطبية المتطورة بها والتى روعى فيها إتباع أحدث النظم الطبية الحديثة ، وذلك بعد أن تم رفع كفائتها الفنية والإدارية وتزويدها بأحدث الأجهزة والمنظومات الطبية .
وتفقد الفريق أول محمد زكى عدد من العيادات التخصصية بالمستشفى وكذلك قسم الغسيل الكلوى وغرف إقامة المرضى ووحدة الحضانات ووحدة الرعاية المركزة وجناح العمليات ، والتى تم تنفيذها وفقاً لأحدث المنظومات الطبية المتطورة.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وتقديره لما يبذلوه من جهود وتضحيات لتقديم خدمات طبية متميزة؛ مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير الشامل والمستمر لمختلف الأسلحة التخصصية.

كما أشاد بالطفرة الكبيرة التى شهدتها منظومة التأمين الطبى من تحديث وتطوير لتلبية المتطلبات والإحتياجات الطبية اللازمة لتظل القوات المسلحة قادرة على الوفاء بالمهام المكلفة بها.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود القوات المسلحة فى الإهتمام بمنظومة التأمين الإدارى والطبى للفرد المقاتل وتطوير الخدمات المقدمة لأبناء القوات المسلحة ودعم القطاع الطبى المدنى.

حضر مراسم الإفتتاح عدد من قادة القوات المسلحة ومحافظ الغربية وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية وعدد من الكوادر الطبية والشخصيات العامة بالمحافظة.

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