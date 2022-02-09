طلاب عين شمس ينافسون فريق اتحاد الشرطة في كرة القدم والطائرة

احتفالات عيد الشرطة الـ 70

نظمت وزارة الداخلية مهرجان رياضى على ملاعب إتحاد الشرطة بمشاركة عدد من شباب جامعة عين شمس في مختلف الألعاب الرياضية بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة الــ 70.

أكد الطالب عبد الله محمد بكلية التجارة نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، أن الفترة القادمة ستشهد مشاركات متميزة للطلاب سواء على النطاق الداخلي أو الخارجي فقد استعد طلاب جامعة عين شمس للمشاركة في احتفالات وزارة الداخلية بأعياد الشرطة حيث توجه الطلاب لأكاديمية الشرطة.

وأوضح أن قد شارك في المهرجان الأبطال الرياضين من أبناء شهداء ومصابي الشرطة وبعض المتفوقين رياضيًا من ذوى القدرات الخاصة إلى جانب عدد من ضباط الشرطة ممن أوفوا العطاء وعدد من أسر الشهداء والمصابين .

كما شارك في المهرجان منتخب جامعة عين شمس لكرة القدم على ملاعب اتحاد الشرطة جاءت بفوز فريق اتحاد الشرطة بينما فاز منخب جامعة عين شمس في لعبة الطائرة بمشاركة 200 طالب من جامعة عين شمس بجانب طلاب من اجل مصر المركزية، وفي الختام تم تكريم الفائزين وتسليمهم العديد من الجوائز.

وأشاد اتحاد طلاب جامعة عين شمس بالتطورات غير المسبوقة التي أحدثتها وزارة الداخلية على مستوى قطاعاتها المختلفة، من خلال استخدام أحدث الأجهزة والمعدات الأمنية في سبيل حفظ الأمن وكشف الجرائم والحوادث، وإنشاء مقار شرطية على أحدث طراز، والارتقاء بالعناصر البشرية، بالإضافة إلى أسطول من السيارات والدراجات النارية الحديثة المجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، لمساعدة رجال الشرطة على إتمام مهمتهم في حفظ الأمن.

وقدم اتحاد طلاب جامعة عين شمس، الشكر لرجال الشرطة، والتهنئة بمناسبة عيد الشرطة وما يقدمونه من تضحيات لحفظ الأمن والأمان، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية التى تجمعهم مع ضباط وأفراد الشرطة المشاركين فى المعرض وأمام المعروضات التى تعكس شعار المعرض.

طلاب عين شمس ينافسون فريق إتحاد الشرطة في كرة القدم والطائرة باحتفالات عيد الشرطة الـ 70

طلاب عين شمس ينافسون فريق إتحاد الشرطة في كرة القدم والطائرة باحتفالات عيد الشرطة الـ 70

طلاب عين شمس ينافسون فريق إتحاد الشرطة في كرة القدم والطائرة باحتفالات عيد الشرطة الـ 70

طلاب عين شمس ينافسون فريق إتحاد الشرطة في كرة القدم والطائرة باحتفالات عيد الشرطة الـ 70

طلاب عين شمس ينافسون فريق إتحاد الشرطة في كرة القدم والطائرة باحتفالات عيد الشرطة الـ 70