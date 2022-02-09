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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عاملوني كعبد| أزمة استقالة طبيب الدمرداش.. كل اللي عايزه شوية كرامة

استقالة طبيب الدمرداش
استقالة طبيب الدمرداش

تداول عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا منشور الطبيب محمد الشرقاوي  والذى عرف باسم "طبيب الدمرداش" والمستقيل حديثآ من مستشفي الدمرداش الجامعي التابعة لجامعة عين شمس، إثر تعرضه للظلم أثناء العمل داخل المستشفى الجامعي، وذلك وفقآ لما رواه الطبيب عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”.

شاهد الفيديو:


وقال الطبيب محمد الشرقاوي"طبيب الدمرداش": (النهارده خلصت إجراءات الاستقالة من جامعة عين شمس وأنا والله لا عايز أبقى معيد ولا مدرس مساعد ولا حتى أستاذ، أنا كل اللى عايزه شوية كرامة وسلام نفسي ومعاملة محترمة، ودي حاجات مش بتتلاقى بسهولة في مستشفيات الجامعة).
وأوضح "طبيب الدمرداش"، أن مستشفيات جامعة عين شمس تقوم بتفضيل من هم أقدم فى التعيين حتى وأن كانوا من نفس الدرجة العلمية وتخرجوا فى نفس العام، بالإضافة إلى غياب تام للرقابة والمحاسبة من قبل المستشفي، حيث قال: "الجامعة ماشية بنظام السينيوريتي، يعنى الأكبر منك أو اللى استلم قبلك له أفضلية عليك - وطبيعي جدا أنه يكون فيه شوية مميزات للسينيور - لكن للأسف الشديد اللى بيحصل أثناء محاولة تطبيق المميزات دي أنه السينيور (مش كلهم الحقيقة ) بيكتسب سلطة مطلقة على الجونيور تخليه يقدر يحرمه انه ينام او يروح بيتهم او حتى يروح ياكل، والكلام دا مش مبالغة، وفي غياب المحاسبة بيبتدي الطرف صاحب المميزات والسلطة يمارس ساديته ويطلع عقده على كل اللى تحته، والمشكلة انه كلنا رغم اننا اتحطينا في نفس الظروف واخدنا نفس القدر من التعليم لكن للأسف ما اخدناش نفس القدر من التربية، فبيبقى كل طموحك كطبيب لسه مستلم ( جونيور يعني)  إنك تروح تلاقى السينيور اللى هتقع معاه شخصية متربية ومعندهاش عقد.

شاهد الفيديو:

 

 

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