بدء دورة "اللغة الإنجليزية والنصوص الأثرية" بآثار عين شمس

نظم مركز الدراسات البردية والنقوش بكلية الآثار جامعة عين شمس دورة "اللغة الانجليزية والنصوص الاثرية".

وذلك تحت رعاية أ.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أ.د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ا. د ممدوح الدماطي عميد كلية الآثار، ا. د أحمد الشوكي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع .

وتحاضر فيها فاطمة هاني المتخصصة فى اللغة الانجليزية والحاصلة على الماجستير في علم اللغويات والمدرس في المركز الثقافي البريطاني و Birltz

ويركز محتوى هذه الدورة على أن يتعلم المتدرب خلالها كيفية التعامل مع النصوص الإنجليزية الأثرية بتخصصاتها المختلفة وفهمها واستنباط المعلومات منها، إضافة إلى القواعد الأساسية لقراءة وفهم النصوص الإنجليزية. وفهم النص الأثري بشكل أسهل وأسرع مع تحسين مهارات الاستماع لدى الطلاب للمحاضرات الأثرية.

الفئة المستهدفة:

1-طلاب كليات وأقسام الاثار بالجامعات المصرية

2-أقسام التاريخ والحضارة

3-المهتمين بالمجال الأثري والتراثي.

وفي نهاية الدورة سيمنح المتدرب شهادة معتمدة من كلية الآثار جامعة عين شمس. يأتي هذا في إطار خطة قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع بكلية الآثار لتقديم خدمات للباحثين والمتخصصين ومحبي مجال الأثار واستغلالا لأجازة منتصف العام الدراسي