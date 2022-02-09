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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعزيزات عسكرية أمريكية تتحرك من ألمانيا إلى رومانيا

معدات عسكرية أمريكية
معدات عسكرية أمريكية

أفادت شبكة "العربية"، وصول معدات عسكرية أمريكية إلى ألمانيا لتتجه إلى رومانيا، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة إرسال قوات إضافية إلى أوروبا.

كان وزير الدفاع الروماني، فاسيلي دينكو، قد أعلن أمس الثلاثاء، وصول أول 100 جندي أمريكي إلى رومانيا للتحضير لنشر بقية القوات العسكرية القادمة في غضون أيام، لتتمركز على الأراضي الرومانية.

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وقال دينكو لقناة "ديكاي" المحلية: "وصل بالفعل أكثر من 100 جندي أمريكي - متخصصون سيحضّرون لنشر بقية القوات، وهم موجودون بالفعل في رومانيا، لقد كنا مستعدين لذلك منذ فترة طويلة من حيث الخدمات اللوجستية".

وقال إن على الجنود الواصلين تهيئة الظروف لزملائهم. سيصل باقي أفراد الجيش إلى رومانيا في غضون أيام قليلة.
معد
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، عن عزم واشنطن إرسال 2000 عسكري إضافي إلى أوروبا.

يذكر أنه من بين الألفي عسكري سيتم نشر  1700 في بولندا، والمتبقين سيتم نشرهم على أراضي ألمانيا بشكل مؤقت.

تعزيزات عسكرية رومانيا المانيا تعزيزات أمريكا

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