اعتماد نتائج الفصل الدراسى الأول لـ طلاب البكالوريوس علاج طبيعى القاهرة

أعلنت الدكتورة جيهان حسن المنياوى عميدة كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة، عن موقف نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021-2022.

وقالت الدكتورة جيهان حسن، إنه تم اعتماد نتائج الفرقة الاولى والثانية والثالثة ولرابعة و الفرقة الخامسة ( لائحة حديثة بعد التعديل ) بنظام الفصلين وجارى الاعلان عنها عبر الموقع الرسمى للكلية .

على الجانب الأخر، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، استحداث برامج جديدة في مجال العلوم البيئية بكلية العلوم بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للدولة المصرية من خلال استحداث برامج جديدة تواكب التطور الدائم لاحتياجات سوق العمل المحلية والدولية.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أنه في إطار تكامل خطة الجامعة التعليمية والبحثية مع رؤية مصر الاستراتيجية وأهداف التنمية المستدامة، فقد وافق مجلس جامعة القاهرة على استحداث برنامجي "علوم وتكنولوجيا البيئة"، و "العلوم البيئية وإدارة الموارد الطبيعية" طبقًا لاتفاقية الجامعة مع وزارة البيئة والبنك الدولي، وبالتزامن مع لفت أنظار العالم لمصر لاستضافتها مؤتمر المناخ العالمي "COP27" نوفمبر المقبل وحرص مصر على القيام بدورها الرائد والقيادي في التصدي لمشكلات البيئة والتغير المناخي.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن برنامج "علوم وتكنولوجيا البيئة" لمرحلة البكالوريوس هو برنامج متعدد ومتداخل التخصصات، وقد صمم لإعداد الكوادر القادرة على إجراء البحوث العلمية المتعمقة فى شتى التخصصات العلمية البيئية والقادرة على العمل في المجالات التطبيقية والمنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا من خلال مقررات العلوم الأساسية والدراسات العملية والتدريب الميداني لتزويد الطلاب بالمعارف البيئية الأساسية التى تتناولها التخصصات البيولوجية والكيميائية والفيزيائية والجيولوجية والتطبيقية والتي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من مجال العلوم البيئية.