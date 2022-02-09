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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كيف أصبح شكل أطفال طيور الجنة بعد 15 سنة ؟ |فيديو

صور أطفال قناة طيور
صور أطفال قناة طيور الجنة

ترى ما شكل أطفال طيور الجنة الآن بعد أن ارتبط بهم كثير من الأطفال في الوطن العربي على قناة طيور الجنة التي يشعرون بالمتعة والتسلية وهم يتابعون برامجها وأناشيدها، وكان لقناة طيور الجنة، أبطال صغار، كان يحبهم الصغار كثيرًا، وتعلقوا بهم.

شكل أطفال طيور الجنة

شكل أطفال طيور الجنة بعد مرور ما يقرب من 15 سنة، وأصبحوا شبابا وفتيات في مقتبل العمر، ما يثير متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لمشاهدة شكل أطفال طيور الجنة بعد كل تلك السنوات، ليبحثوا عن صور جنى مقداد وبقية أطفال قناة طيور الجنة.

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كيف أصبح شكل أبطال طيور الجنة

أطفال قناة طيور الجنة بعد مرور 15 سنة، بينهم لين الصعيدي، التي أبهرت متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالتها الشبابية، وتغيرات ملامحها في مرحلة المراهقة، فجاءت أحد إطلالاتها المميزة ارتدائها لفستان سوارية، باللون الموفن بدون أكمام، ومفتوح على شكل V ، وتركت شعرها ينسدل على كتفيها في إطلاله أنثوية، ووضعت مكياجًا بسيطًا ناعمًا، فضلا عن صور جنى مقداد .

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وللمزيد حول شكل أطفال طيور الجنة ورؤية صور جنى مقداد وبقية صور أطفال قناة طيور الجنة شاهد الفيديوجراف التالي:

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