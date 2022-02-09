لعدم الانضباط الإداري.. إحالة 79 موظفا للتحقيق في الدلنجات

حملات مرورية

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري، وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين .



حملات مرورية في مركز الدلنجات



وفي نفس السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الحكومية والوحدات الصحية، أسفرت عن إحالة ٧٩ من العاملين بالمصالح الحكومية و الواحات الصحية للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانونى وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.