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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مرورية

لعدم الانضباط الإداري.. إحالة 79 موظفا للتحقيق في الدلنجات

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

شدد  اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري، وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين . 
 

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وفي نفس السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الحكومية والوحدات الصحية، أسفرت عن إحالة ٧٩ من العاملين بالمصالح الحكومية و الواحات الصحية للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانونى وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين. 

الدلنجات محافظة البحيرة حملات تفتيشية المصالح الحكومية حملات مرورية الوحدات الصحية مراكز المحافظة درجة الإستعداد القصوى الهيئات الحكومية اللواء هشام آمنه مركز الدلنجات مدينة الدلنجات إتخاذ الإجراءات القانونية اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة

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