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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بسبب ركل قطة بقسوة.. هجوم حاد على لاعب وست هام الإنجليزي

زوما
زوما

أثار اللاعب الفرنسي «كورت زوما» مدافع فريق ويست هام الإنجليزي موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره مقطع فيديو يركل فيه قطته ويضربها بقسوة، ما عرضه لهجوم حاد من المستخدمين.

 

 نشر شقيق مدافع تشيلسي السابق «كورت زوما» مقطع فيديو على حسابه الرسمي في سناب شات للاعب الفرنسي وهو يركل ويضرب قطته، ما أثار غضب المستخدمين.

 

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة اتخاذ إجراء ضده بسبب جريمة العنف ضد الحيوانات، لكن الشرطة البريطانية أعلنت عدم نيتها فتح التحقيق مع اللاعب .

 

وبعد الهجوم الحاد الذي تعرض له، سارع زوما بالاعتذار عن الفيديو، مؤكدًا أن الأسرة بأكملها تعتز بالقطط.

 

وصرحت الشرطة البريطانية بأنها تحدثت إلى كورت وستتعامل مع الأمر داخليًا، مؤكدة أنها لن تتغاضى بأي حال عن القسوة تجاه الحيوانات.

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