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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية|مشروع سكني جديد في مكة بأسعار تبدأ من 578 ألف ريال

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

أطلقت الوطنية للإسكان (NHC) مشروعًا سكنيًا جديدًا لمستفيدي برنامج "سكني" في مكة المكرمة، ضمن المشاريع تحت الإنشاء التي تشهد المنطقة تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص ويشرف على تنفيذها برنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي"، إذ يُوفّر مشروع "مكانة" 108 شقق سكنية متعددة المساحات والتصاميم تلائم جميع احتياجات الأسر السعودية.

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وبحسب وكالة أنباء السعودية “ واس ” يأتي "مكانة" الذي تطوره شركة عبر المملكة العقارية امتدادًا للجهود المبذولة لزيادة المعروض العقاري السكني وتوفير الحلول السكنية والتمويلية لزيادة نسبة تملّك الأسر السعودية إلى 70% وبحلول 2030 تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، ويمكن الاطلاع على تفاصيل الوحدات إلكترونيًا عبر موقع وتطبيق "سكني" ضمن خطوات سهلة واستحقاق فوري دون انتظار بزيارة الرابط https://sakani.housing.sa/all-projects-map، أو الاتصال على المركز الموحد لخدمة المستفيدين 199090، أو زيارة مركز سكني الشامل في محافظة جدة.


ويتميز مشروع "مكانة" الذي يمتد على مساحة تتجاوز 20 ألف م2، ويضم 108 وحدة ضمن 6 مبانٍ بتصاميمه العصرية ونماذجه المتنوعة، وتبدأ أسعار الوحدات من 578 ألف ريال لمستفيدي "سكني" وبأقساط شهرية ميسرة، ويوفر المشروع تصاميم نموذجية وفق أعلى المعايير بمساحات تتراوح بين 150 -192م2 للوحدة، كما يأتي المشروع ضمن عدد من المشاريع التي تحتضنها منطقة مكة المكرمة التي توفر أكثر من 69 ألف وحدة سكنية ضمن 28 مشروعًا تحت الإنشاء.


ويُعد المشروع امتدادًا لجهود "الوطنية للإسكان" لتوفير مجتمعات حيوية ذات طابع حضاري بتصاميم مميزة وعصرية، ضمن خطط التوسع المستمر لزيادة المعروض العقاري وتوفير الوحدات السكنية التي تناسب احتياجات الأسر السعودية وقدراتهم الشرائية بهدف رفع نسبة تملك المسكن الأول للأسر، وتعمل الشركة حاليًا على تطوير عدد من المشاريع والضواحي في المملكة، أهمها وأكبرها ضاحية الجوان في مدينة الرياض بأسعار تنافسية.


يُذكر أن برنامج "سكني" أعلن عن استهدافه خدمة 180 ألف أسرة خلال 2022، منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وتوفير أكثر من 100
ألف قرض عقاري مدعوم، ويُتيح موقع وتطبيق "سكني" أكثر من 148 ألف وحدة سكنية في 114 مشروعًا تحت الإنشاء، إضافة إلى 180 ألف أرض سكنية في 223 مخططًا في مدن ومحافظات المملكة.

اقتصاد السعودية الوحدات السكنية مكة المكرمة رؤية اقتصاد اقتصاد السعودى

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