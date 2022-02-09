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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تاريخ سك وتصميم العملات ينبض بالحياة بـ المتحف القومي للحضارة |شاهد

المسكوكات فى التراث
المسكوكات فى التراث المصرى

نظم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط بالتعاون مع مصلحة الخزانة العامة وسك العملة ورشةِ عمل حية جديدة ومميزة لهذا العام بعنوان " المسكوكات فى التراث المصرى".

جاء ذلك في إطار سعي المتحف للتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات، لإعادة الاهتمام بمختلف أنواع الفنون التى تبرز تاريخ وحضارة مصر على مرِّ العصور، من خلال ورش مجانية متخصصة تناسب فئات عمرية مختلفة.

وأوضحت نانسى عمار أخصائي تراث أول وأحد المشرفين على الورشة أن ورشة اليوم تميزت بالتعرف على كيفية تصميم ورسم العملات التذكارية، وكيفية تنفيذ السكوك والعملات والأدوات المستخدمة والتعرف على أنواع المسكوكات، وعلاقة المسكوكات بعلوم الآثار والتراث وأهميتها، ودور السك ونظام العمل بها وخريطة المسكوكات في العالم الإسلامي  ، وخصوصاً أن هذا الفن  وصناعته له تاريخ يرتبط بتاريخ المقتنيات الأثرية والموجودة بالمتحف ،كما أتيحت الفرصة للمشاركين بتجربة حية لكيفية تنفيذ ونحت احد المسكوكات.

وأشارت منار حسن أخصائى تراث أول أنه بالتزامن أيضا مع الملتقى العلمي الاول لمركز الترميم والصيانة المقام حاليا بالمتحف،أتيحت الفرصة للمشاركين لتعلم وتجربة كيفية ترميم العملات المعدنية على نموذج من عملة معدنية تحت إشراف يحيى حسين رئيس معمل  ترميم المعادن بالمتحف،وذلك في تجربة حية لشرح مراحل إزالة طبقات الصدأ لإظهار النقوش عليها والحفاظ عليها، وكيفية الحفاظ على مقتنياتهم من العملات المعدنية بطرق بسيطة وشرح الخامات و الأدوات  المستخدمة في العلاج . 
كما أقيم  معرض فني للعديد من الأعمال التي تبرز فنون المسكوكات و الإصدارات التاريخية لمصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية من ميداليات وعملات تحاكي تاريخ مصر وحضارته علي مر العصور ومجموعة كنوز مصر الفرعونية ومسار العائلة المقدسة ومجموعة القاهرة التاريخية ومحمد على.

كما تم توزيع استكير للعملات المعدنية لملوك وملكات مصر على للأطفال تشجيعاً لهم للتعرف على تاريخنا العظيم وزيادة الوعى الفنى والاثرى  لديهم.

وقام كل من الدكتور أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية وفيروز فكري نائب رئيس هيئة المتحف بتفقد الفعالية المقامة والتعرف على إصدارات المصلحة  وكذلك الترحيب بكل من لواء حسام خضر رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، دكتور شريف حازم  مستشار وزير المالية للشئون الهندسية ، محمد فتحي محمد عبد الله. مستشار رئيس المصلحة، دكتور عماد علاء الدين عطا  مدير المكتب الفني لرئيس المصلحة ،صلاح الباشا أمين متحف بمصلحة الخزانة العامة وسك العملة.,

و تم إهداء بوستر العملة التذكارية بشعار موكب المومياوات التى تم تنفيذها احتفالا بموكب المؤمياوات إبريل الماضى الحدث الذى جذب أنظار العالم وكتبيات من آخر إصدارات المصلحة ، تقديرا لمشاركتهم فى تلك الفعاليات الثقافية،كما تم إهداء المشاركين في الفاعلية والمعرض الفني شهادات تقدير مُقدَّمة من متحف الحضارة.

وصرحت فيروز أن المتحف مستمر في تقديم سلسلة من الفعاليات والبرامج الثقافية والتراثية المتنوعة،حيث لاقت الفعالية إقبالاً كبيراً من المصريين والأجانب  ، وأضاف الدكتور غنيم أن الرؤية الاستراتيجية للثقافة تتمثل فى تأسيس منظومة قيم ثقافية إيجابية فى المجتمع تكون دافعة للنمو والتقدم ، وتفتح أمام المواطن آفاقاً واسعة لتلقى العلم واكتساب المعرفة والإدراك الواعى لتاريخه وتراثه الحضارى .

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المسكوكات فى التراث المصرى المتحف القومي للحضارة المصرية مصلحة الخزانة العامة سك العملة التراث المصري

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