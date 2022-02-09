باي باي ثانوية عامة.. قصة هجوم جديد على محمد رمضان بسبب الرقص والتدخين

مليون ونصف مشاهدة لـ أغنية باي باي ثانوية لمحمد رمضان، حققها الفيديو كليب خلال يومين من طرح الأغنية على يوتيوب، والتي أصبحت تريند فوراً بمجرد طرحها رسمياً وأعلن عنها محمد رمضان على حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، لكن سريعاً ما فتحت عليه النار وهجوم لاذع بسبب ما تحتويه أغنية باي باي ثانوية من مشاهد سيئة وتدخين ومخدرات، اعتبرها الجمهور غير لائقة لطلبة الثانوية العامة الموجهة لهم الأغنية .

محمد رمضان دوماً ما يسعى لاحتلال التريند بأغانيه أو بمواقفه التي اعتاد عليها جمهوره، فقرر أن يقدم أغنية لطلبة الثانوية العامة ، لكنها لاقت هجوم واسع وعرضته لانتقادات لاذعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بسبب فكرة اغنية باي باي ثانوية وما تحتويه من ترويج للتدحين والمخدرات .

محمد رمضان

أغنية باي باي ثانوية



فيديو كليب أغنية باي باي ثانوية من كلمات وألحان وتوزيع موسيقي إسلام شندي، ومن إخراج ياسر سامي، ويظهر في الكليب محمد رمضان طالبا في المرحلة الثانوية، يستعد للدراسة فيما يقاطعه صديقه ليمنحه سيجارة تحتوي مخدر الحشيش، وهو ما صدم الجمهور، وذلك لما احتواه من مشاهد اعتبرها البعض غير لائقة .

بدأ كليب أغنية باي باي ثانوية ، بسجارة الحشيش لينتقل بعدها الفنان محمد رمضان إلى عالم آخر ويرى هلوسات حوله، مثل فتاة ترتدي زيا فرعونيا وترقص، وتحول أصدقاؤه إلى شخصيات أخرى تماما .

تريند باي باي ثانوية



وبعد ساعات قليلة من طرح الكليب، حصدت أغنية باي باي ثانوية المرتبة الثالثة عالميا على موقع الفيديوهات يوتيوب ، ونشر محمد رمضان، ترتيب الأغنية عالميا، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة، تويتر، معلقا: «الحمد لله رب العالمين.. أغنية مصرية الـ3 على العالم في أقل من 24 ساعة .. باي باي ثانوية تريند يوتيوب" .

المخرج يدافع عن الأغنية



وبعد الهجوم الذي شنه المتابعين على محمد رمضان بسبب أغنية باي باي ثانوية، خرج مخرج الكليب ياسر سامي عن صمته، وقرر الحديث عن الأغنية وفكرتها، حيث قال في تصريحات لبرنامج اي تي بالعرب إن الكليب يوجه رسالة لكل بيت به طالب بالثانوية العامة، موضحا أن الفكرة توجه للطلاب الذين يملكون أصدقاء سوء خلال فترة الثانوية وكيفية التعامل معهم قبل الامتحانات.

وأضاف ياسر سامي مخرج أغنية باي باي ثانوية :" بعيداً عن محمد رمضان والقميص والبنطلون، أنا بنقد النقد اللي بيحاول يوقع دائما في الغلط ويسبق فكرة الفيديو كليب قبل طرحه، هل أنت تعرف فكرة الفيديو كليب ايه عشان تنقد قبل طرحها، يجب أن تشاهد وبعد ذلك انقد، لان بعد طرح الأغنية نقدك هيكون كوميدي بالنسبة لنا ".

وتابع المخرج :" «الفيديو كليب له رسالة وهي موجهة لطلاب الثانوية العامة، وله توقيت لطرحه اللي هو حاليا في وقت امتحانات، وده معنى أنه بيقوله من خلال الأغنية يا بني ادخل ذاكر، واحنا عملنا نفس الفكرة في العرض، لأن محمد كان عايز الكليب ينزل قبل فترة امتحانات الثانوية العامة عشان اللي عنده مشكلة تشبه التي تظهر من خلال الاغنية يقدر يغير منها قبل امتحاناته .



وعن فكرة فيديو كليب أغنية «باي باي ثانوية»، أوضح سامي: «الفكرة عن طلاب الثانوية العامة من المفروض يعملوا ايه قبل الامتحانات بالنسبة لاصدقائهم الذين ينقلون الفساد، لأن دي فكرة لكل بيت مصري، بسبب إن الطالب بيرجع يندم بعد فوات الأوان، والفكرة تهدف لشكل من الجمهور».



كذلك رد ياسر سامي على تعجب البعض من ظهور ابنتيه في الكليب لأنه غير مناسب لعمرهما، قائلاً: "مشاركة بناتي كانت في مشهد بسيط جدا في المدرسة، وحدثت أثناء زيارة لي، وكل فئات المجتمع تتابع محمد رمضان سواء الكبار أو الصغار".

اغنية باي باي ثانوية

محمد رمضان يروج للأغنية

وبعد ساعات من نشر الأغنية ، قام محمد رمضن بنشر مقطع فيديو له على طائرته الخاصة ، ووهو يروج لكليب أغنية باي باي ثانوية، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع الصور والفيديوهات أنستجرام .

وظهر محمد رمضان في الفيديو الأخير وهو يدخن سيجارة على أغنية باي باي ثانوية، ترويجاً للكيب، لكن بالطبع عرضه هذا الأمر لمزيد ن الهجوم والانتقادات لاستمراره في الترويج للتدخين بهذه الطريقة .

ويضم فريق عمل الكليب الغنائي «باي باي ثانوية»: إسلام شندي الذي شارك في كتابة كلمات الأغنية مع فريق أجنبي، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، ومهندس ديكور رامي دراج، والكليب تنفيذ محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج ياسر سامي .

ويعد هذا التعاون الغنائي الثاني الذي يجمع بين محمد رمضان والمخرج ياسر سامي في عالم الكليبات بعد تعاونهما معا لأول مرة في كليب أغنية «مافيا»، كما سبق أن تعاونا معا أيضا في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل نسر الصعيد .