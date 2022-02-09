عمرو درويش: النواب رفض فرض عقوبة على الأهالي لغياب أبنائهم من المدرسة.. فيديو

قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، إن مجلس النواب قام برفض فرض عقوبات علي أولياء الأمور بسبب غياب أبنائهم عن المدرسة ، مشيرا إلي أن المجلس هدفه تطبيق الدستور وما يهمنا هو حق الطفل في التعليم بطريقة متطورة .

وأضاف عمرو درويش خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" المذاع علي قناة " النهار " ، إن الدولة المصرية تعمل علي تطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بمستوي المعلم علي التوازي ، مؤكدا أن الطلاب يجب أن يشعروا بالسعادة وهم ذاهبون إلي المدارس وفرض غرامة علي الغياب أمر غير جيد.

وأوضح عمرو درويش ، أن دور مجلس النواب رقابي ، مؤكدا أن هناك قصورا شديدا في فهم فلسفة الجمهورية الجديدة في بعض الوزارات.