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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو درويش: النواب رفض فرض عقوبة على الأهالي لغياب أبنائهم من المدرسة.. فيديو

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، إن مجلس النواب قام برفض فرض عقوبات علي أولياء الأمور بسبب غياب أبنائهم عن المدرسة ، مشيرا إلي أن المجلس هدفه تطبيق الدستور وما يهمنا هو حق الطفل في التعليم بطريقة متطورة .

 

وأضاف عمرو درويش خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" المذاع علي قناة " النهار " ، إن الدولة المصرية تعمل علي تطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بمستوي المعلم علي التوازي ، مؤكدا أن الطلاب يجب أن يشعروا بالسعادة وهم ذاهبون إلي المدارس وفرض غرامة علي الغياب أمر غير جيد.

 

وأوضح عمرو درويش ، أن دور مجلس النواب رقابي ، مؤكدا أن هناك قصورا شديدا في فهم فلسفة الجمهورية الجديدة في بعض الوزارات.

مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين التعليم تطوير المنظومة أولياء الأمور الدولة المصرية

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