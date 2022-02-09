مشيرة خطاب: الرئيس السيسي رفع سقف الحقوق المدنية بطريقة غير مسبوقة |فيديو

أعرب السفيرة مشيرة خطاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، عن فخرها بتعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، مضيفة: «هكذا نبني الجمهورية الجديدة وهكذا يطبق الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».

واعتبرت أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين المستشار بولس فهمي يأتي ضمن خطوات لرفع سقف حقوق الإنسان، مؤكدة أنه ضمن سلسلة من القرارات للحقوق المدنية والسياسية، وهي خطوات قوية جدا.

وتابعت أن قرار السيسي ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الذي يتم تطبيقها حاليا على أرض الواقع، مؤكدة أن الرئيس السيسي رفع سقف الحقوق المدنية في مصر بطريقة غير مسبوقة.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي يحيي مصر المستنيرة برؤية القرن 21، وأعاد المصريين إلى جذورهم الحقيقية، موضحة أن قرار عدم مد قانون الطوارئ يؤكد حرص الرئيس السيسي على حقوق الإنسان بالإضافة إلى القضاء على التمييز ضد المرأة المصرية وذلك بتعيين السيدات في الهيئات القضائية للمرة الأولى، كما أن حرص الرئيس على زيارة الكاتدرائية في أعياد المسيحيين يؤكد أن مصر دولة مدنية.

ولفتت أن 50% من الشعب المصري يتمتع بحقوق غير مسبوقة، مضيفة: مصر كانت ضائعة خلال 2011 وحتى 2013.