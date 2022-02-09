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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الفاو تكشف أسباب ارتفاع أسعار الغذاء عالميا ..فيديو

الفاو
الفاو

قال عبد الحكيم الواعر مساعد المدير العام لمنظمة الفاو والممثل الإقليمي للفاو بشمال إفريقيا، إن ارتفاع أسعار الغذاء قضية معقدة وبدأت وظهرت مع جائحة كورونا عندما انقطعت سلاسل الإمداد للسلع على مختلف دول العالم.

وأضاف  عبد الحكيم الواعر  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، "نواجه مشكلة تغير مناخ مصحوبة بـ  ندرة وشح الموارد المائية بما أدى إلى تقلبات في  مواسم الأمطار التي يعتمد عليها  المزارع في زراعة المحاصيل الزراعية".

وتابع عبد الحكيم الواعر :" تأخر الأمطار و سقوطها في غير مواعيدها الطبيعية  يؤدي إلى تأثر المحاصيل الغذائية الزراعية، وشح الموارد المائية  ينتج عنه قلة إنتاج الغذاء وارتفاع الأسعار".

وأكمل عبد الحكيم الواعر :" القدرة الاستيعابية  لبعض الدول فيما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي للسلع محدود وبالتالي لا تستطيع الدول امتصاصا ارتفاع الأسعار ".

ولفت عبد الحكيم الواعر :" أزمة الطاقة في  العالم  لها علاقة بأسعار الغذاء عالميا، وسلاسل الإمداد للغذاء ترتبط  بوسائل نقل تعتمد على الطاقة ، وإذا ارتفعت أسعار الطاقة تؤثر تأثيرا مباشرا على أسعار الغذاء".

الفاو أسعار الغذاء الغذاء السلع اخبار التوك شو

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