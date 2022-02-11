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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

شريفه متغيبة عن منزلها فى الشرقية.. وأسرتها تطلب المساعدة

صدى البلد

تغيبت السيدة شريفة سالم سلمي عن منزله بمنطقة رمسيس كبرى الفاره مركز صان الحجر التابعة لمحافظة الشرقية ، ولم تفلح محاولات أسرتها فى العثور عليها.
 

وقال زوجها في رسالته: "تغيبت زوجتى السيدة شريفه سالم سلمي ، عن منزلها فى منطقة رمسيس كبرى الفاره مركز صان الحجر التابعة لمحافظة الشرقية وذلك فى ظروف غامضة، متغيبه من يوم 28/1/2022 الساعه 5 صباح يوم الجمعة  ولم تعد حتى الآن .  


وأضاف: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروها امكم او اختكم .. بحثنا عنها فى كل مكان ولم نصل اليها، أتمنى من أهل الخير يكون رجوعها لينا ولأهلها على إيديكوا.. أرجوكم انشروا صورتها حتى نتمكن من الوصول إليها، رأفة بحال أسرتها التى كادت أن ينفطر قلبها على غيبها”.

 

وطالب كل من يتعرف على صورتها بالتواصل معهم على الأرقام الآتية:

01021498071
01013969196
 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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