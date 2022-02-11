شريفه متغيبة عن منزلها فى الشرقية.. وأسرتها تطلب المساعدة

تغيبت السيدة شريفة سالم سلمي عن منزله بمنطقة رمسيس كبرى الفاره مركز صان الحجر التابعة لمحافظة الشرقية ، ولم تفلح محاولات أسرتها فى العثور عليها.



وقال زوجها في رسالته: "تغيبت زوجتى السيدة شريفه سالم سلمي ، عن منزلها فى منطقة رمسيس كبرى الفاره مركز صان الحجر التابعة لمحافظة الشرقية وذلك فى ظروف غامضة، متغيبه من يوم 28/1/2022 الساعه 5 صباح يوم الجمعة ولم تعد حتى الآن .



وأضاف: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروها امكم او اختكم .. بحثنا عنها فى كل مكان ولم نصل اليها، أتمنى من أهل الخير يكون رجوعها لينا ولأهلها على إيديكوا.. أرجوكم انشروا صورتها حتى نتمكن من الوصول إليها، رأفة بحال أسرتها التى كادت أن ينفطر قلبها على غيبها”.

وطالب كل من يتعرف على صورتها بالتواصل معهم على الأرقام الآتية:

01021498071

01013969196



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