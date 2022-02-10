رينو تكشف عن أوسترال الجديدة في هذا الموعد.. صور

سيتم الكشف عن سيارة رينو أوسترال الجديدة بالكامل في 8 مارس القادم، وأصدرت الشركة الفرنسية سلسلة من الصور لمعاينة بعض الميزات الداخلية الرئيسية للسيارة، حيث تقدم الصور أول نظرة على مقصورة سيارات الدفع الرباعي الجديدة، وتركز على المواد عالية الجودة.

رينو أوسترال الجديدة

تُظهر إحدى الصور قسمًا من لوحة القيادة، والذي يتميز بلمسة نهائية ناعمة الملمس، قالت رينو إن الخشب يستخدم في جميع الأنحاء، بالاشتراك مع الكروم، وهناك صورة أخرى تستعرض ألواح الأبواب الأمامية والخلفية، وتتميز بإضافات من الكروم، والثالث يسلط الضوء على "مسند اليد الذكية" في أوسترال، والذي يمكن انزلاقه للأمام وللخلف.

رينو أوسترال الجديدة

قال فرانسوا فاريون "لتحقيق المستوى المطلوب من الجودة في سيارة رينو أوسترال الجديدة كلياً، لم نقدم أي تنازلات عندما يتعلق الأمر باختيار المواد وصنعة الجودة، مثل التشطيبات الخشبية ذات المسام المفتوحة الموجودة في الزخرفة ذات المستوى الأيقوني.

رينو أوسترال الجديدة

سيتم الكشف عن السيارة بالكامل يوم الثلاثاء 8 مارس، وكانت رينو قد قدمت مؤخرًا سيارة أوسترال الجديدة بسلسلة من الصور ذات الإضاءة المنخفضة ، لعرض صورة ظلية للسيارة "أنيقة وعضلية" قبل الكشف عنها في وقت لاحق من هذا العام.

تم تقديم البديل Kadjar أمام مجموعة مختارة من الأضواء الملونة المختلفة يتم تقديم القليل من التفاصيل بعيدًا عن المصابيح الأمامية والخلفية والجناح المثبت على السقف.

رينو أوسترال الجديدة

تقول رينو إن المصابيح الخلفية لسيارات الدفع الرباعي تندمج مع شعار رينو، بينما يستخدم هيكلها نفس تقنية زجاج شبكي بصري دقيق التي شوهدت لأول مرة في Mégane E-Tech Electric الجديدة، والتي تتميز بنقوش وأنماط مرئية تحت ضوء LED.

رينو أوسترال الجديدة

سيمثل أوسترال بداية لغة التصميم الجديدة للشركة بخطوط أكثر ديناميكية وتحسينات لعناصر التصميم المشتركة التي شوهدت في سيارات الدفع الرباعي المعروضة للبيع اليوم، واصفةً أوسترال بأنها "قوية ومرنة".

دخلت أوسترال المراحل النهائية من تطويرها في وقت سابق من هذا الشهر، عندما أعطت رينو للجمهور أوضح رؤية لتصميم الإنتاج النهائي حتى الآن.