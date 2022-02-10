سعيد العويران: أشجع زملكاوي.. وعامل الوقت يرجح كفة الأهلي أمام الهلال

أكد سعيد العويران الكرة أسطورة السعودية السابق أن مباراة الأهلي مع الهلال السعودي يوم السبت المقبل في كأس العالم للأندية ستكون في غاية الصعوبة.

وقال العويران في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "الأهلي مليء مدجج بعدد من النجوم والإدارة لها الحق في إخراج عدد كبير من اللاعبين للإعارات".

وأضاف :"المباراة ستكون صعبة على الهلال والأهلي يمتلك العديد من مفاتيح اللعب".

وواصل :"عامل الوقت لمصلحة الأهلي والذي لعب في يوم أقل من الهلال وسيكون العامل البدني لمصلحتهم".

وأكمل :"أنا زملكاوي وكنت أحب أحمد الكأس واستمتع بمشاهدته".