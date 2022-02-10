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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف العملات العربية اليوم الخميس 10-2-2022

العملات
العملات

يقدم موقع "صدى البلد"، لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، في مستهل التعاملات اليوم، الخميس الموافق 10 فبراير 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

أسعار صرف العملات العربية اليوم:

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدينار الكويتي للشراء 49.774 جنيه و52.0847 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 4.1825 جنيه و4.1955 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات الأجنبية بختام تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 9 - 2 - 2022

أسعار صرف العملات العربية اليوم

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 4.2645 جنيه و4.2853 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 40.4134 جنيه و41.754 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 39.6954 جنيه و40.8842 جنيه للبيع.

وسجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 4.0103 جنيه و4.3218 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 21.7524 جنيه و22.2316 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي العملات العربية العملات العربية مقابل الجنيه الجنيه المصري العملات العربية اليوم

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