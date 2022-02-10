أسعار صرف العملات العربية اليوم الخميس 10-2-2022

يقدم موقع "صدى البلد"، لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، في مستهل التعاملات اليوم، الخميس الموافق 10 فبراير 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

أسعار صرف العملات العربية اليوم:

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدينار الكويتي للشراء 49.774 جنيه و52.0847 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 4.1825 جنيه و4.1955 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 4.2645 جنيه و4.2853 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 40.4134 جنيه و41.754 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 39.6954 جنيه و40.8842 جنيه للبيع.

وسجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 4.0103 جنيه و4.3218 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 21.7524 جنيه و22.2316 جنيه للبيع.