شقيقة ضحية الميراث في الشرقية تكشف تفاصيل الواقعة

ورت "الاء" شقيقة الفتاة التي تعرضت للضرب وتشوية السمعة من أجل الميراث في الشرقية، تفاصيل وفاتها، قائلة: مسك كانت عايشة مع ابنة عمها..وعرفت خبر وفاتها من شقيقي".

وأضافت “الاء” خلال حوارها ببرنامج “تفاصيل” المذاع على قناة “صدى البلد 2” :" شعرت بالصدمة فور تلقي خبر وفاة شقيقتي.. متابعة:" ابنة عمي أبلغتني بوفاة مسك، وعند سؤالي عن سبب الوفاة، قالت لي أنها أصيبت بحالة نفسية نتيجة إقامتها علاقات غير شرعية مع بعض الشباب".

ولفتت إلى أن شقيقتهم الاخرى فرح مازالت مقيمة في منزل ابنه عمتها، متابعة:" إحنا منعرفش فرح فين وكل اللي نعرفه أنها عايشة معاهم بس".

واسترسلت:" سبب المأساة كلها الطمع في الورث والفلوس"، متابعة:" أن مسك تتعرض للتعذيب وتشوية السمعة بسبب الورث والطمع".

وعلقت على صور تعذيب شقيقتها، قائلة:" بنت زي دي تتبهدل بالشكل دا وجسمها يتقطع عشان الميراث..دا مفيش رحمة".