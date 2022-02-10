شيرين تنعى والدة عمرو مصطفى

حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على نعي الفنان عمرو مصطفى في وفاة والدته.

كتبت شيرين عبد الوهاب، من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الرسمي على “الانستجرام”: “خالص التعازي لصديقي عمرو مصطفى في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، ربنا يتغمدها بواسع رحمته وإن لله وإن إليه راجعون”.

منشور شيرين

يتلقى الملحن عمرو مصطفى العزاء في والدته الراحلة، اليوم الخميس، بمسجد آل رشدان بمدينة نصر، بحسب ما أعلنه صديقه الشاعر تامر حسين في منشور له عبر فيسبوك.

وكتب تامر حسين نعيا لصديقه قائلا:" البقاء والدوام لله وفاة والدة أخى وصديقى المُلحن عمرو مصطفى الله يرحمها ويغفرلها ويجعل مثواها الجنة أمين.. العزاء الخميس ان شاء الله فى مسجد اٰل رشدان مدينة نصر بجوار إستاد القاهرة".

وعبر أيمن بهجت عن حزنه لرحيل والدة صديقه عمرو مصطفى وكتب عبر "تويتر"‏خالص العزاء لأخويا وصديقي الملحن عمرو مصطفى في وفاة الوالده الف رحمه ونور .. الفاتحه والدعاء"

يذكر أن الملحن عمرو مصطفى يتعاون مع المطربة نوال الزغبي من خلال أغنية جديدة بعنوان «لسه باجي على بالو»، والتي من المقرر طرحها قريبا عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، حيث كان أحدث ظهور للملحن عمرو مصطفي أثناء تواجده مع نوال الزعبي في الاستديو الخاص به.