عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيرين تنعى والدة عمرو مصطفى

شيرين
شيرين

حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على نعي الفنان عمرو مصطفى في وفاة والدته.

 

كتبت شيرين عبد الوهاب، من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الرسمي على “الانستجرام”: “خالص التعازي لصديقي عمرو مصطفى في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، ربنا يتغمدها بواسع رحمته وإن لله وإن إليه راجعون”.

منشور شيرين

يتلقى الملحن عمرو مصطفى العزاء في والدته الراحلة، اليوم الخميس، بمسجد آل رشدان بمدينة نصر، بحسب ما أعلنه صديقه الشاعر تامر حسين في منشور له عبر فيسبوك. 

وكتب تامر حسين نعيا لصديقه قائلا:" البقاء والدوام لله  وفاة والدة أخى وصديقى المُلحن عمرو مصطفى   الله يرحمها ويغفرلها ويجعل مثواها الجنة أمين.. العزاء الخميس ان شاء الله فى مسجد اٰل رشدان مدينة نصر بجوار  إستاد القاهرة".

وعبر أيمن بهجت عن حزنه لرحيل والدة صديقه عمرو مصطفى وكتب عبر "تويتر"‏خالص العزاء لأخويا وصديقي الملحن عمرو مصطفى في وفاة الوالده الف رحمه ونور .. الفاتحه والدعاء"

يذكر أن الملحن عمرو مصطفى يتعاون مع المطربة نوال الزغبي من خلال أغنية جديدة بعنوان «لسه باجي على بالو»، والتي من المقرر طرحها قريبا عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، حيث كان أحدث ظهور للملحن عمرو مصطفي أثناء تواجده مع نوال الزعبي في الاستديو الخاص به.

شيرين الفنانة شيرين عبد الوهاب عمرو مصطفى الفنان عمرو مصطفى تامر حسين

موضوعات متعلقة

استئنافاً لجولته حول العالم العربي.. تفاصيل عرض فيلم مجنون فرح في المغرب خلال شهر فبراير

أخبار الفن| تكريم فاروق فلوكس.. 12 جائزة لحظر تجول في مهرجان جمعية الفيلم

12 جائزة لحظر تجول في مهرجان جمعية الفيلم

الأميرة كاترينا تسلم جوائز حفل الختام بمهرجان فاتن حمامة

نجوم الفن يوجهون رسائل حب لفاروق فلوكس بعد تكريمه من وزارة الثقافة

أماني التونسي تكشف تفاصيل تعاونها مع أحمد فهمي في "مستر إكس"

تكريم فاروق فلوكس من وزارة الثقافة .. شاهد

حسن الرداد يرقص في شوارع الرياض .. شاهد

ترشيحاتنا

ماكرون: على روسيا وفرنسا أن تعملا معا للحفاظ على الاستقرار

دعاء قيام الليل للستر .. 11 كلمة مجابة رددها في هذه الساعة

حمو بيكا: حسبي الله في كل حد جيه عليا.. وهاخد حقي من النقابة بالقانون

مستشار رئيس مصلحة الضرائب: الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو على القارة.. حبوب الغذاء ومنتجات الأرض الزراعية معفاة من الضرائب

إخلاء 7 مدارس في واشنطن بعد تهديدات بوجود قنابل

وزارة الداخلية تستخرج شهادات ميلاد لعائلة تعرضت للحرمان من الأوراق.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

مفيدة شيحة: شيرين كلمتني وقالتلي "مرجعتش لحسام حبيب"

كيروش يقرر استبعاد عنصرين من جهازه الفني الفترة المقبلة

عباس شراقي: سد إثيوبيا لم يعلُ من العام الماضي مترًا واحدًا ..فيديو

مصر تعيش ظاهرة فلكية جديدة .. القمر يقترن مع نجوم الثريا اليوم

حكاية طالبة جامعية أنجبت سفاحا من مدرس وإعلان "فيس بوك" كشف الجريمة

عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب .. تفاصيل

سقوط أمطار غدا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أكواب يومية من القهوة تحمي من الموت المبكر

الفنان العراقي خالد أحمد مصطفى في حالة خطيرة بسبب السرطان.. وزوجته تستغيث لإنقاذه

بعد تعرضه لحادث خطير.. ساعة ذكية تنقذ صاحبها من الموت

أثناء تصوير برنامج.. نجاة ممثل شهير من بين فكي تمساح مفترس|شاهد

فيديو

فيديو جراف.. والد حسام حبيب عن عودة ابنه إلى شيرين عبد الوهاب: ما أعرفش حاجة

فيديو جراف.. ماذا قال كوليبالي لـ محمد عبد المنعم عقب نهائي إفريقيا

فيديو.. ماذا قال النني عن عرض الأهلي وتصريحات رضا عبدالعال

كيف أصبح شكل أطفال طيور الجنة بعد 15 سنة ؟ |فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ