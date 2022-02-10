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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سلع فاسدة وتهريب للسوق السوداء.. ضبط 37 قضية تموينية بالدقهلية

حملة امنية
حملة امنية

شنت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية حملة أمنية .

أسفرت جهودها عن ضبط (37) قضية جاء أبرزها ضبط المدير المسئول عن معمل منتجات ألبان بدائرة مركز شرطة نبروه ، لحيازته (1,850 طن جبن أبيض – 12,500 طن ملح يستخدم فى التصنيع) تصنع بدون سجل صناعى وغير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدرها .

   

كما تم ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى مُدعم بدائرة مركز شرطة شربين ، لحيازته وتجميعه ( 250 كيلو جرام دقيق بلدى مُدعم) من حصة المخبز بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والإستيلاء على المال العام بدون وجه حق .

و ضبط المديرة المسئولة عن مخبز بلدى مُدعم بدائرة مركز شرطة بنى عبيد ، لقيامها بالتصرف فى (150 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم) من حصة المخبز بالسوق السوداء والإستيلاء على المال العام بدون وجه حق .

و ضبط بدال تموين بدائرة مركز شرطة شربين لحيازتها وتجميعها مقررات تموينية تقدر بمبلغ (5251,50 جنيهاً) بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والإستيلاء على المال العام بدون وجه حق .  

     

كما تم ضبط المدير المسئول عن محل جزارة بدائرة مركز شرطة ميت غمر ، لحيازتة (100 كيلو جرام) لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية  .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها  لاسيما فى مجال مراقبة تداول السلع والمنتجات المختلفة بالأسواق ومكافحة جرائم حيازة السلع والبضائع مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق والتربح من بيعها .

وزارة الداخلية السوق السوداء الدقهلية قضية تموينية شرطة التموين دقيق بلدي

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