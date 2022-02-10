عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الكاتب محمد علي إبراهيم في ضيافة صدى ذاكرة القصة القصيرة.. الليلة

الروائي محمد علي
الروائي محمد علي إبراهيم

يحل القاص والروائي محمد علي إبراهيم، في السابعة من مساء اليوم الخميس، في ضيافة برنامج قصة أونلاين أحد فاعليات موقع صدى ذاكرة القصة المصرية وذلك عبر تطبيق زووم، حيث يناقش اللقاء قصة "بكارة" من مجموعته القصصية "تأريخ لا يروق لكم".

 

ويشارك في المناقشة: الناقد الدكتور مصطفى الضبع، الدكتور محمد سمير عبد السلام، القاص والناقد حسين دعسة من الأردن، القاص بيتر ماهر الصغيران، القاص حسين سنونة من السعودية. فضلا عن مشاركات لكل من: عبير سليمان، مرفت يس، شذا الخطيب، وكارولين ميلاد، ويدير اللقاء الناقد الكاتب سيد الوكيل.

 

و"محمد علي إبراهيم"، نشر أول كتاب مطبوع له وكان المجموعة القصصية "تأريخ لا يروق لكم" عن دار هيباتيا للنشر في أوائل عام 2012، قبل أن يصدر من خلال دار الراية في طبعته الثانية عام 2015.

 

كما صدر له مجموعة "طعم البوسة"، التي صدرت في طبعة منقحة باسم "أغنية حب جديدة"، والمتتالية القصصية "أنت حر ما دمت عبدي"، التي صدرت في طبعتين عن دار قلمي للطباعة والنشر ودار الدار للنشر، بالإضافة إلي روايتي: "حجر بيت خلاف"، و"روح .. كتاب من رأى لمن لن يصدق".

القاص والروائي محمد علي إبراهيم برنامج قصة أونلاين موقع صدى ذاكرة القصة المصرية اللقاء قصة بكارة مجموعته القصصية تأريخ لا يروق لكم

ترشيحاتنا

التعاون الدولي تعلن إقرار الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي 2022-2027

قتلى وجرحى في تفجير قرب القصر الرئاسي بمقديشو

قد يحدث مستقبلا.. محامي شيرين يحسم الجدل حول عودتها لحسام حبيب

رئيس الوزراء يشهد توقيع 3 بروتوكولات تعاون لنشر الثقافة والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الخميس 10 فبراير 2022

بسبب مطب صناعي.. إحالة أوراق 4 متهمين للمفتي في قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قد يحدث مستقبلا.. محامي شيرين يحسم الجدل حول عودتها لحسام حبيب

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

نص اعترافات متهم في كتائب حلوان بعد إحالته للمفتي: قتلت ضابط شرطة

شيرين عبد الوهاب تنفي رجوعها.. ووالد حسام حبيب ساخرا: محدش قالي|القصة الكاملة

مفاجأة.. كيروش يعرض الرحيل عن منتخب مصر.. و"الجبلاية" تحسم الموقف

عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب .. تفاصيل

قراران جمهوريان.. زيادة في رأس مال بنك التنمية الأفريقي

حكاية السهرة| مسيحي ألقى خطبة الجمعة ببراعة.. قصة يوسف داود مع الإسلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أكواب يومية من القهوة تحمي من الموت المبكر

الفنان العراقي خالد أحمد مصطفى في حالة خطيرة بسبب السرطان.. وزوجته تستغيث لإنقاذه

بعد تعرضه لحادث خطير.. ساعة ذكية تنقذ صاحبها من الموت

أثناء تصوير برنامج.. نجاة ممثل شهير من بين فكي تمساح مفترس|شاهد

فيديو

هاجمه أسد.. أشرف الحلو يكشف سبب وفاة كبير مدربي الأسود 

الفريق سعد الدين الشاذلي.. 11 عاما على رحيل بطل تخطيط حرب أكتوبر

فيديو.. القدر ينقذ طفلي شبرا الخيمة من الموت.. ما القصة

كانت هاربة.. رجل يقطع رأس زوجته المراهقة ويتجوّل به في الشارع

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ