الكاتب محمد علي إبراهيم في ضيافة صدى ذاكرة القصة القصيرة.. الليلة

يحل القاص والروائي محمد علي إبراهيم، في السابعة من مساء اليوم الخميس، في ضيافة برنامج قصة أونلاين أحد فاعليات موقع صدى ذاكرة القصة المصرية وذلك عبر تطبيق زووم، حيث يناقش اللقاء قصة "بكارة" من مجموعته القصصية "تأريخ لا يروق لكم".

ويشارك في المناقشة: الناقد الدكتور مصطفى الضبع، الدكتور محمد سمير عبد السلام، القاص والناقد حسين دعسة من الأردن، القاص بيتر ماهر الصغيران، القاص حسين سنونة من السعودية. فضلا عن مشاركات لكل من: عبير سليمان، مرفت يس، شذا الخطيب، وكارولين ميلاد، ويدير اللقاء الناقد الكاتب سيد الوكيل.

و"محمد علي إبراهيم"، نشر أول كتاب مطبوع له وكان المجموعة القصصية "تأريخ لا يروق لكم" عن دار هيباتيا للنشر في أوائل عام 2012، قبل أن يصدر من خلال دار الراية في طبعته الثانية عام 2015.

كما صدر له مجموعة "طعم البوسة"، التي صدرت في طبعة منقحة باسم "أغنية حب جديدة"، والمتتالية القصصية "أنت حر ما دمت عبدي"، التي صدرت في طبعتين عن دار قلمي للطباعة والنشر ودار الدار للنشر، بالإضافة إلي روايتي: "حجر بيت خلاف"، و"روح .. كتاب من رأى لمن لن يصدق".