ترخيص 10 سيارات ميكروباص على خط أسيوط الجديدة

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة على ترخيص 10 سيارات ميكروباص أجرة للعمل على خط مدينة أسيوط الجديدة – موقف الأزهر ذهاباً وإياباً وذلك بالتنسيق بين إدارة المواقف وجهاز المدينة بنفس التعريفة والضوابط المتبعة فضلا عن الموافقة على ترخيص 5 سيارات ميكروباص أجرة للعمل داخل مدينة أسيوط الجديدة كسرفيس داخلي تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين قاطينيها لتسهيل الحركة والانتقال والتيسير عليهم.



كانت قد وردت مذكرة للمجلس التنفيذي من جهاز مدينة أسيوط الجديدة بشأن ترخيص سيارات ميكروباص أجرة عدد 10 سيارات للعمل على خط أسيوط الجديدة – موقف الأزهر وكذلك ترخيص عدد 5 سيارات ميكروباص أجرة للعمل كسرفيس داخلي بالمدينة ووافق المحافظ بالتنسيق مع المجلس التنفيذي على الطلب المقدم إستجابة لمطلب أهالي المدينة طبقاً للقواعد المنظمة لذلك موجهًا بإنهاء الإجراءات اللازمة بالتنسيق بين إدارتي المرور والمواقف والاعلان عن ترخيص تلك السيارات وتحديد فترة لتلقي الطلبات ثم إجراء قرعة علنية عليها.



وأكد المحافظ أن خدمة المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم تأتي على رأس أولوياته وتسعى جميع الأجهزة التنفيذية لتلبية وتحقيق آمال وطموحات المواطن والحفاظ على المصلحة العامة تنفيذًا لتوجهات الدولة لافتًا إلى أن مدينة أسيوط الجديدة تأتي ضمن المدن الحضارية على مستوى الجمهورية حيث يتوافر بها كافة الخدمات اللازمة لسبل الحياة وتم تزويدها بالعديد من الخدمات لجذب عدد أكبر من السكان وتنظيم منظومة النقل لتسهيل حركة المواطنين إلى المدينة وداخلها وتشجيعهم على الإقامة بها..

لافتا إلى البدء في أعمال توسعة وتطوير طريق "أسيوط الجديدة الحر" بطول 10.5 كم وبتكلفة إجمالية 156 مليون جنيه تتضمن توسعة وإزدواج الطريق ليتكون من 3 حارات بكل اتجاه ويربط القرى المجاورة للطريق عن طريق بعض الانفاق التي لاتعوق الحركة المرورية وتساهم في منع الحوادث المرورية في مداخل القرى مؤكداً على اهتمام الدولة بالمدن الجديدة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوفير كافة الخدمات بها وتوفير كافة متطالبات سكانها.