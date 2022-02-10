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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أباظة: تعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا ترسيخ لمبادئ المواطنة

أحمد فؤاد أباظة ،
أحمد فؤاد أباظة ، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بالقرار الرئاسى التاريخي الذى اصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين  المستشار بولس فهمي إسكندر بولس رئيسا للمحكمة الدستورية العليا معتبراً هذا القرار بمثابة ترسيخ لدولة المؤسسات وسيادة الدستور والقانون والمواطنة والعدالة والمساواة الحقيقية لكل من يعيشون على هذه الارض الطيبة والمباركة .

 

وقال " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم هكذا يثبت الرئيس السيسى يومياً للشعب المصرى العظيم بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية بتمتع جميع المصريين بحقوقهم الكاملة وأنه حريص كل الحرص على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة على حقوق الإنسان كأحد مقومات الدولة وتطبيقاً لنصوص الدستور المصري مؤكداً أن هذا القرار الرئاسى لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من جموع المصريين .

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وقال النائب أحمد فؤاد أباظة إن الواقع والتاريخ أكدا للرأى العام المصرى والعالمى أن مصر فى عهد الرئيس السيسى دخلت عصراً جديداً فى كل مايتعلق بقضايا وملفات حقوق الإنسان والترسيخ الحقيقى لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون أي تمييز بسبب الدين أو الجنس أو أي سبب آخر وأن بجميع المصريين يتمتعون بحقوق متساوية وأن الكفاءة وحدها هي معيار الترقي موجهاً التهنئة القلبية للمستشار بولس فهمى الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا .

 

كما وجه النائب أحمد فؤاد أباظة التحية والتقدير لجميع القيادات التنفيذية والبرلمانية والشعبية والحزبية الذين سارعوا الى تقديم التهنئة الى المستشار بولس فهمى مؤكداً أن جميع المصريين فى عهد الرئيس السيسى اصبحوا على قلب رجل واحد فى تماسكهم ووحدتهم لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات التى تواجه الدولة المصرية .

بولس فهمى الرئيس السيسي الجمهورية الجديدة الشئون العربية

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