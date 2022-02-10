تريند أغلفة موازية يثير رواد التواصل الاجتماعي للمشاركة.. ما القصة؟ "فيديو"

أغلفة موازية .. تحت هاتين الكلمتين انتشرت مئات الصور التي تجمع مشاهد من أفلام أو مسرحيات مرفقة باسم كتاب شهير.

أغلفة موازية

هاشتاج #أغلفة_موازية بدأ منذ أيام وأطلقه المترجم محمد الفولي أثناء ظل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، لكنه صار ضمن الأكثر تداولا على تويتر.

#أغلفة_موازية

وشارك المئات في هاشتاج أغلفة موازية أو #أغلفة_موازية الذي أطلقه محمد الفولي أثناء معرض الكتاب، جمع أسماء كتب أو روايات عربية كانت أو أجنبية أو مترجمة، مع صورة من مشهد شهير لفيلم أو مسلسل أو مسرحية، وهو أمر شارك فيه بعض المثقفين، وكثير من الحريصين على القراءة، معتبرين في هاشتاج أغلفة موازية مساحة مبهجة لنشر ثقافة القراءة، أو حتى إضفاء طابع كوميدي مختلف على بعض أسماء الكتب.

وللمزيد حول هاشتاج أغلفة موازية الذي أطلقه محمد الفولي أثناء معرض الكتاب وكيف تصدر التريند على مواقع التواصل الاجتماعي شاهد الفيديوجراف التالي: