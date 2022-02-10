عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تريند أغلفة موازية يثير رواد التواصل الاجتماعي للمشاركة.. ما القصة؟ "فيديو"

هاشتاج أغلفة موازية
هاشتاج أغلفة موازية يتصدر التريند

أغلفة موازية .. تحت هاتين الكلمتين انتشرت مئات الصور التي تجمع مشاهد من أفلام أو مسرحيات مرفقة باسم كتاب شهير.  

أغلفة موازية

هاشتاج #أغلفة_موازية بدأ منذ أيام وأطلقه المترجم محمد الفولي أثناء ظل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، لكنه صار ضمن الأكثر تداولا على تويتر.

كيف أصبح شكل أطفال طيور الجنة بعد 15 سنة ؟ |فيديو

عقب تألقه في أمم إفريقيا .. أحمد فتوح يكشف عن عروض احتراف تلقاها “فيديو”

#أغلفة_موازية 

وشارك المئات في هاشتاج أغلفة موازية أو #أغلفة_موازية الذي أطلقه محمد الفولي أثناء معرض الكتاب، جمع أسماء كتب أو روايات عربية كانت أو أجنبية أو مترجمة، مع صورة من مشهد شهير لفيلم أو مسلسل أو مسرحية، وهو أمر شارك فيه بعض المثقفين، وكثير من الحريصين على القراءة، معتبرين في هاشتاج أغلفة موازية مساحة مبهجة لنشر ثقافة القراءة، أو حتى إضفاء طابع كوميدي مختلف على بعض أسماء الكتب.

الجمهورية الجديدة مواطنة ومساواة.. المستشار بولس فهمي إسكندر يرأس المحكمة الدستورية العليا.. فيديو

بعد شهرين طلاق.. كواليس عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب.. فيديوجراف

وللمزيد حول هاشتاج أغلفة موازية الذي أطلقه محمد الفولي أثناء معرض الكتاب وكيف تصدر التريند على مواقع التواصل الاجتماعي شاهد الفيديوجراف التالي: 

أغلفة موازية هاشتاج أغلفة موازية محمد الفولي معرض الكتاب

موضوعات متعلقة

مغارة علي بابا .. كواليس جديدة يكشفها حارس العقار عن شقة الزمالك "فيديو"

مفاجآت جديدة تتكشف.. الطفل ريان عانى نزيفًا 100 ساعة في قاع البئر "فيديو"

بعد ريان.. تفاصيل مأساة الطفل هيثم الليبي ضحية البئر.. فيديوجراف

خطف الأنظار في البحث عن علا.. هل الدكتور أحمد نجل طارق نور|فيديو

إعلان الطوارئ بعد خروج الوضع عن السيطرة.. ماذا يحدث في كندا؟ "فيديو"

عقب الخسارة أمام السنغال.. ماذا ينتظر منتخب مصر عقب كأس الأمم الأفريقية؟  "فيديو"

ترشيحاتنا

الصحة العالمية: أفريقيا تتخطى جائحة كورونا.. وتتجه نحو السيطرة على الفيروس

الزمالك يتراجع عن قرار معاقبة أبو جبل .. تفاصيل

خلال أسبوع.. التضامن تنقذ 7 مشردين من الشارع وتودعهم دور الرعاية

لايف كوتش يقدم نصائح هامة للحصول على جسم متناسق..فيديو

كاماتشو نجم الهلال السابق: الأهلي تعرض للظلم في كأس العالم للأندية.. وأرشح الزعيم للتتويج بالبرونزية |حوار

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول بشمال سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا يقل عن 8700 جنيه .. تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين بالدولة

وزارة التعليم تصدر 10 تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "الترم الثاني"

الأرصاد تحذر المواطنين: الطقس شديد البرودة ليلا

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة برقم الجلوس.. من هنا

قراران جمهوريان.. زيادة في رأس مال بنك التنمية الأفريقي

ننشر لينك نتيجة الإعدادية في الإسكندرية .. اعرفها الآن

وضعت طفلها منذ 12 يوماً.. تفاصيل مصرع طبيبة سقطت من شرفة منزلها بالمنوفية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى وفاة إبراهيم الفقي.. كيف انتهت حياة "فيلسوف السعادة" بمشهد حزين؟

الشيكولاتة .. كيف تحولت من مشروب مر لأشهر حلوى فى العالم؟| نوستالجيا

لعبة وقلبت بجد.. الكُتاب يستخدمون الأغلفة الموازية للترويج لمؤلفاتهم في المعرض

3 أكواب يومية من القهوة تحمي من الموت المبكر

فيديو

تريند أغلفة موازية يثير رواد التواصل الاجتماعي للمشاركة.. ما القصة؟ "فيديو"

«منوّر يا سير».. مداخلة مجدي يعقوب «المزيف» تثير موجة سخرية وغضب «فيديو»

رحلة حول العالم.. "التعليم" تصدر قرارات عاجلة بشأن الفصل الدراسي الثاني

بعد ظهوره بشواطئ الغردقة.. كل ما تريد معرفته عن القاتل الكاذب وكيف تتعامل معه؟ "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ