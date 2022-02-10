ضبط كميات كبيرة من اللحوم المنتهية الصلاحية في البحيرة

تموين البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة.



حملات تموينية في البحيرة



في نفس السياق شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدى الخضر وبالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطرى والوحدات المحلية حملات تموينيه بمراكز ( وادى النطرون - الرحمانيه - ابو حمص)،بالمرور على مركز ومدينة وادى النطرون تم ضبط :

-ضبط ٢٤ كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى

- تحرير ٣ محاضر لإدارة منشأت و مطاعم بدون ترخيص

- تحرير ٢٠ محضر عمل بدون شهادات صحية .

وبالمرور على مركز ومدينة الرحمانية تم تحرير :

- محضرين لسلع غذائية مجهولة المصدر و منتهية الصلاحيه

- محضر عدم اعلان عن اسعار

- محضر لعرض لحوم مكشوفة ومعرضه للاتربه والتلوث .

- محضر لغلق بدال تموين المحل فى مواعيد العمل الرسمية .

وبمركز ومدينة ابو حمص تم ضبط :

- مخبز قام بالتصرف فى ٥٠ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة ٥٠ كجم باجمالى ٢.٥ طن عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين