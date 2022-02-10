عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين البحيرة

ضبط كميات كبيرة من اللحوم المنتهية الصلاحية في البحيرة

حملات تموينية في
حملات تموينية في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق  والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة. 
 

محافظة البحيرة ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تغيرات الطقس

حملات تموينية في البحيرة 
 

في نفس السياق شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدى الخضر وبالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطرى والوحدات المحلية  حملات تموينيه بمراكز ( وادى النطرون - الرحمانيه - ابو حمص)،بالمرور على مركز ومدينة وادى النطرون تم ضبط :

-ضبط ٢٤ كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى

-  تحرير ٣ محاضر لإدارة  منشأت و مطاعم بدون ترخيص

- تحرير ٢٠ محضر عمل بدون شهادات صحية .

وبالمرور على مركز ومدينة الرحمانية تم تحرير :  

- محضرين لسلع غذائية مجهولة المصدر و منتهية الصلاحيه

- محضر عدم اعلان عن اسعار

-  محضر لعرض لحوم مكشوفة ومعرضه للاتربه والتلوث .

- محضر لغلق بدال تموين المحل فى مواعيد العمل الرسمية .

وبمركز ومدينة ابو حمص تم ضبط :

- مخبز قام بالتصرف فى ٥٠ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة ٥٠ كجم باجمالى ٢.٥ طن عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

 

البحيرة محافظة البحيرة محافظ البحيرة حملات تموينيه الطب البيطري الطقس السوق السوداء لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي التجارة الداخلية مديرية التموين مباحث التموين الحملات التموينية الوحدات المحلية المحال التجارية وادي النطرون شهادات صحية الإجراءات القانونية

ترشيحاتنا

بيع الهوا.. سر تزييف مداخلة الدكتور مجدي يعقوب وقرار الأعلى للإعلام

كلب "ريان" الوفي.. سار وسط مشيعي جنازته ورابط أمام قبره| شاهد

دعاية على الفيسبوك.. الداخلية تسقط أخطر مزور للأختام والأوراق الرسمية

كيفية حصول الأجنبية على الجنسية المصرية |خدمات

نيفين جامع: نأمل في الخروج بقرارات إيجابية تعزز مكاسب العمل الاجتماعى العربي

العراق.. هزة أرضية بقوة 3.5 درجة تضرب محافظة واسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

قد يحدث مستقبلا.. محامي شيرين يحسم الجدل حول عودتها لحسام حبيب

اعترافات قاتلة طفلها في الجيزة: رضعته وبعدها خنقته علشان أنتقم من أبوه| خاص

قراران جمهوريان.. زيادة في رأس مال بنك التنمية الأفريقي

نص اعترافات متهم في كتائب حلوان بعد إحالته للمفتي: قتلت ضابط شرطة

شيرين عبد الوهاب تنفي رجوعها.. ووالد حسام حبيب ساخرا: محدش قالي|القصة الكاملة

وزارة التعليم تصدر 10 تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "الترم الثاني"

عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أكواب يومية من القهوة تحمي من الموت المبكر

الفنان العراقي خالد أحمد مصطفى في حالة خطيرة بسبب السرطان.. وزوجته تستغيث لإنقاذه

بعد تعرضه لحادث خطير.. ساعة ذكية تنقذ صاحبها من الموت

أثناء تصوير برنامج.. نجاة ممثل شهير من بين فكي تمساح مفترس|شاهد

فيديو

فيديو .. حكاية الطفل ياقوت الذي تبرع بالنخاع الشوكى لإنقاذ شقيقته

هاجمه أسد.. أشرف الحلو يكشف سبب وفاة كبير مدربي الأسود 

الفريق سعد الدين الشاذلي.. 11 عاما على رحيل بطل تخطيط حرب أكتوبر

فيديو.. القدر ينقذ طفلي شبرا الخيمة من الموت.. ما القصة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ