أمين مسعود: تعيين المستشار بولس فهمى رئيساً للدستورية العليا قرار تاريخي

وصف المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بالتاريخي معتبراً هذا القرار بمثابة دليل قاطع على أن مصر فى عهد الرئيس السيسى ترسخ لمفهوم المدنية الحديثة القائمة على تطبيق مفاهيم المواطنة وحقوق الانسان واعلاء دولة المؤسسات وسيادة الدستور والقانون والمساواة الحقيقية لكل من يعيشون على هذه أرض مصر .

وتوجه " مسعود " فى تصريح له اليوم بالتهنئة القلبية الى المستشار بولس فهمى الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا مؤكداً أن الرئيس السيسى وجميع مؤسسات الدولة والشعب المصرى العظيم بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية يقدرون القضاء المصرى الشامخ والنزيه والمستقل .

وقال : " كلنا نفخر بالقضاء المصري بصفة عامة وبالقضاء الدستورى بصفة خاصة مشيراً الى أن اعتلاء المحكمة الدستورية العليا للمرتبة الثالثة على المستوى العالمى يمثل أكبر تقدير عالمى للقضاء المصرى الشامخ " موجهاً التحية والتقدير لكل القيادات والقضاة والعاملين بالمحكمة الدستورية العليا على جهودهم الكبيرة فى خدمة مصر وشعبها .