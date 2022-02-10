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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسر سامي عن هجوم كليب باى باى ثانوية: مناسب للأطفال

صدى البلد

رد المخرج ياسر سامى على الانتقادات الموجهة لكليب “باى باى ثانوية” للمثل محمد رمضان خلال مداخلة هاتفية  ببرنامج mbc trending.

وقال ياسر سامى مخرج الكليب: "الجدل رأي الجمهور ومنهم المؤيد والمعارض، وأنا تعاونت مع محمد رمضان لأول مرة في كليب مافيا وأثار جدلا إيجابيا."

وردا على سؤال أنت لا ترى مشكلة في مشاهد التدخين والهلوسة في الكليب،  أجاب: "لا أرى مشكلة، والذي يحلل الكليب أو أي عمل درامي يجد أن له بداية ووسط ونهاية، والشخصية التي يقدمها محمد رمضان في الكليب تتعرض لخدعة، وبعدها يشاهد أشياء غريبة، ويقرر الإقلاع والمذاكرة والبعد عن الشلة الفاسدة، ومشاهد الكليب تدل على أن هذا الفعل مرفوض."

وأضاف: "لا أرى في الكليب أي شيء يجعله غير مناسب لمشاهدة الأطفال أو الكبار، وأنا لا أقدم أي عمل غير مناسب لأولادي."

وأتابع:" وكل فئات المجتمع تتابع محمد رمضان سواء الكبار أو الصغار، وهناك الكثير من الأعمال التي يتم انتقادها، وللأسف النقد دائما يثير الناس لمتابعة الأخبار."

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حصد الفنان محمد رمضان، بأغنيته "باي باي ثانوية"، المرتبة الثالثة عالميا على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

ونشر رمضان، ترتيب الأغنية عالميا، عبر حسابه على "تويتر"، وعلق:" الحمد لله رب العالمين.. أغنية مصرية ال٣ على العالم في أقل من ٢٤ ساعة.. ‎باي باي ثانوية تريند يوتيوب".

ويضم فريق عمل الكليب الغنائي"باي باي ثانوية".. إسلام شندي الذي شارك في كتابة كلمات الأغنية مع فريق أجنبي، وتوزيع الأمريكي rob knox، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، ومهندس ديكور رامي دراج، والكليب من تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ،  وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي لMR1 عبد الغني شوشة، ومن إخراج ياسر سامي.

يذكر أن هذا التعاون الغنائي، يعد الثاني الذي يجمع بين محمد رمضان والمخرج ياسر سامي في عالم الكليبات بعد تعاونهما معا لأول مرة في كليب أغنية "مافيا"، كما سبق أن تعاونا معا أيضا في الدراما التليفزيونية بمسلسل"نسر الصعيد" .

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