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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أجمل صدفة" تتصدر.. 3 أغاني جديدة في حفلات عيد الحب لـ«صوت السينما»

صدى البلد

مع ذكريات الزمن الجميل ومحاولات إحياء الفن الأصيل وأجمل الأغاني القديمة التي تغنى بها عمالقة الطرب على مر العصور، تستعد "صوت السينما" لتقديم 3 أغاني جديدة خلال حفلات عيد الحب وتضم هذه الأغاني "أجمل صدفة" و"تخونوه" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وأغنية "حكايتي مع الزمان" للفنانة وردة، وتقدم الأغاني خلال 3 حفلات غنائية يقام الحفل الأول في 14 فبراير بمناسبة عيد الحب بدار الأوبرا المصرية والحفل الثاني يوم 10 مارس بمكتبة الإسكندرية، والثالث بمسرج البروج بالشروق.

وبدأ المطرب الكبير مدحت صالح ببروفات الحفل والأغاني الجديدة حيث يقوم بإحياء حفلات "صوت السنيما" ويقدم بها مجموعة كبيرة من أغاني كبار الفنانين التي تم غنائها في الأفلام على مدار السنوات الماضية، ويشاركه في إحياء هذه الحفلات المطربة ريهام عبد الحكيم وأوركسترا السيمفوني بقيادة المايسترو ناير ناجي، الذي يقدم الحفل بتوزيع أوركسترالي فني جديد.

 

وتحرص حفلات "صوت السينما" دائما على تقديم الجديد من الأغاني الأصيلة والمطلوبة من الجمهور، حباً وتعلقاً بالفن القديم والمميز، وقد بدأت سلسلة الحفلات تحت أسم "صوت السينما" وهو مفهوم جديد تم إطلاقه للاحتفال بتراث مصر الحافل بالأعمال الغنائية السينمائية المحفورة في ذاكرتنا تكريماً لـ 125 عامًا من أغاني الأفلام الناجحة،

 

وتؤكد "صوت السينما " انها حريصه  ان تقدم الفن الأصيل ودور مصر كمركز للفنون في المنطقة، والعمل على الترويج للسياحة الفنية وإعطاء صورة إيجابية للعالم عن مصر، فالحفلات الفنية في مصر كانت منذ القدم سبب رئيسي لقدوم السياحة العربية إلى مصر ونحن نريد أن تصبح الفنون بأنواعها المختلفة مكون أساسي من مكونات السياحة في مصر وأحد عوامل الترويج السياحي في الفترة المُقبلة.

 

 

 

دار الأوبرا دار الاوبرا المصرية المنطق ريهام عبد الحكيم المايسترو ناير ناجى المطربة ريهام عبد الحكيم صوت السينما حفلات عيد الحب

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