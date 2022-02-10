أهالي طور سيناء يناشدون إبراز تراث الوادي البدوي والسيناوي لاستغلاله سياحيا

ناشد عدد من أهالي وادي طور سيناء، المسئولين بتوفير المقومات لاستغلال الوادي سياحيا وتراثيا وجعلها قرية للتراث البدوي والسيناوي والاهتمام بثروة النخيل الموجودة بها ومنازل الطمي القديمة، خاصة أنها على طريق شرم الشيخ وبالقرب من حمام موسي ومنطقة العيون الكبريتية التي تعالج من الأمراض الجلدية، علاوة أن بها منطقة آثار دير الوادي القديم الذي بني مع دير سانت كاترين وبئر نبي الله يحيى.

كما طالب أهالي طور سيناء بالاهتمام بقرية الوادي كواحة نخيل تشبه واحة سيوة وربطها بمنطقة حمام موسي والعيون الكبريتية والارتقاء بالصناعات التراثية البدوية.

وقال أحمد الجنايني، أحد سكان طور سيناء، إنه لابد من الارتقاء بالثقافة التي تهتم بالتراث البدوي والسيناوي وتدريب السكان علي الحرف التراثية .

وطالب ناصر الزهيري، رسام، بإنشاء مرسم للفنانين الذين يحبون الرسم في تلك الأجواء الرائعة لرسم لوحات للطبيعة الخلابة بسيناء.

ودعا الدكتور رمضان عبد الفتاح، نقيب الأطباء البيطريين، إلى الاهتمام بثروة النخيل في قرية الوادي بالتلقيح في المواعيد، وتهذيب النخيل والإكثار منه خاصة الموجود علي جانبي مجري السيل، إضافة إلى تدريب السكان علي الصناعات التي تقوم علي جريد النخيل.

ووجه الشيخ عودة ابو عفنان، أحد سكان قرية الوادي، الدعوة لإحياء التراث وتشغيل بئر نبي الله يحيي والذي كان يطلق عليه بئر الحياة حيث كان يعتمد الأهالي منذ عقود طويلة عليه في الشرب.



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وادي طور سيناء

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التراث في قرية وادي طور سيناء

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