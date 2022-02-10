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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجدى صابر: أعمالى تطرح قضايا وحصلت على جائزة أفضل سيناريو

مجدى صابر
مجدى صابر

قال مجدي صابر الكاتب والمؤلف الكبير ، إنه نال جائزة أفضل سيناريو بمهرجان الإذاعة والتليفزيون عن مشاركته بمسلسل للعدالة وجوه كثيرة مع الفنان يحيى الفخرانى والمخرج محمد فاضل.


وأضاف مجدي صابر خلال استضافته مع الإعلامي أيمن عدلي في برنامج “كنوز الوطن" على “أخبار مصر”،  أنه حصل على جوائز عديدة سواء من التلفزيون المصرى أو جهات إعلامية عديدة ، لافتا إلى أن مشاركته بمسلسل الفنار والذى جسد كفاح الشعب المصرى فى بورسعيد فى حرب 1956 ، حرب الاستزاف سنة 1970والذى شارك فيها المواطن المصرى البسيط ويعبر خط القنال فى عمليات فدائية .


وأشار مجدى صابر ، إلى أن مشاركته مسلسل نور الصباح والذى كان من بطولة ليلى علوى والتى روت جريمة قتل اليهود للظباط المصريين فى نكسة 1967 بدماء باردة والقائهم فى الحفر واستعادة حقوق الشهداء ، لافتا إلى أن أعماله تتناول دائما قضايا  ويتمنى أن يكتب مسلسل عن رمسيس الثانى القائد المصرى العظيم وصاحب الفتوحات الكبرى .

 

مجدي صابر الإذاعة ليلى علوي التلفزيون المصري يحيى الفخراني

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