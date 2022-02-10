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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يحتل المركز السابع .. مسلسل أبو العروسة يدخل الأعلى مشاهدة

أبو العروسة
أبو العروسة

تمكن مقطع من مسلسل أبو العروسة من الدخول الى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب .

حيث حقق المقطع الخاصة لأحدى حلقات مسلسل أبو العروسة ما يقرب من 400 الف مشاهدة خلال 24 ساعة فقط ، وأحتل المركز السابع من أصل 50 مركز تضمهم القائمة . 

مسلسل أبو العروسة  واحد من أكثر الأعمال التلفزيونية شعبية فى الوطن العربى خلال السنوات الماضية ، حيث استطاع العمل ان يجذب قطاع كبير من المشاهدين ، خاصة وانه يتناول مشاكل الاسرة المصرية بشكل راقى محترم .

أبو العروسة مسلسل تليفزيوني تدور أحداثه فى إطار إجتماعى حول عائلة “ عبد الحميد ” ، ومن خلال تلك الأسرة يتم طرح العديد من القضايا الاجتماعية ، والموضوعات التى تهم الاسرة المصرية ، خاصة الطبقة المتوسطة التى ينتمي إليها معظم فئات الشعب المصرى .

مسلسل أبو العروسة عرضه جزء الأول فى عام 2021 وتحديداً فى 25 ديسمبر ، حيث أذيع العمل خارج الماراثون الرمضانى وبشكل محدد فى الموسم الشتوى ، وتألفت عدد حلقاته هذا الموسم من 60 حلقة .

أبطال مسلسل أبو العروسة : 


مسلسل أبو العروسة فى جزئه الأول قام ببطولته كل من سيد رجب وسوسن بدر ومدحت صالح ونيرمين الفقى وصفاء الطوخي وأحمد صيام وميدو عادل ومحمد حاتم وكارولين عزمى وولاء الشريف ومحمود حجازى ، خالد كمال ، رانيا فريد شوقى  ، ومن تأليف هانى كمال ومن إخراج كمال منصور .

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علاقة مسلسل أبو العروسة بـ فيلم أم العروسة : 


مع عرض الجزء الأول من مسلسل أبو العروسة  شعر المشاهد المصرى بان العمل مستوحى من فيلم أم العروسة الشهير والذى قامت ببطولته كل من تحية كاريوكا وعماد حمدى وحسن يوسف وسميرة أحمد ويوسف شعبان ، خاصة وان احداث الجزء الأول من المسلسل شهدت قصة حب والتحضير للزواج بين البطل والبطلة ، وهو ما كان قصة فيلم أم العروسة ، ولكن كانت هناك أختلافات واضحة بين العملين بين ذلك.

مسلسل أبو العروسة الجزء الثانى :


فى العام التالي وتحديداً يوم 30 ديسمير عرض الجزء الثانى من مسلسل أبو العروسة ، وهنا بدأ الاختلاف واضح بين فيلم أم العروسة والعمل ، حيث شهدت الاحداث تغيراً كبيراً ، وبدأ المسلسل يطرح موضوعات اخرى، وقد حقق العمل نجاحاً كبيراً ، وعرض على مدار 60 حلقة ، وكانت نهاية الجزء الثانى مفتوحة بشكل يؤكد ان هناك جزء جديد فى الطريق ، حيث أصيبت الشخصية الرئيسة فى العمل وهى “ عايدة ” ، والتى لعبت دورها على مدار الـ 120 الفنانة سوسن بدر بمرض السرطان ، ولم توضح نهاية الجزء الثانى مصير تلك الشخصية ، والمثير فى الأمر ان الجمهور كان قد بدأ يتعلق بالشخصيات الرئيسة فى العمل ، وهذا الجزء من تأليف هانى كمال ومن إخراج كمال منصور إيضاً .

 

أبو العروسة مسلسل ابو العروسة سوسن بدر رانيا فريد شوقي مدحت صالح

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