رسميا.. عبد الغني شهد مديرا فنيا لـ منتخب العراق

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، تعيين عبد الغني شهد مديرا فنيا لمنتخب أسود الرافدين، خلفا لـ زيليكو بيتروفيتش الذي أقيل من منصبه مطلع شهر فبراير الجاري بسبب سوء النتائج.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد العراقي لكرة القدم، أنه تم تعيين عبد الغني شهد مديرا فنيا لـ أسو الرافدين.

اتحاد الكرة يسمي عبد الغني شهد مدربا للمنتخب الوطني pic.twitter.com/2UyCgaASrm — IRAQ F.A. (@IRAQFA) February 10, 2022

كان أحمد الموسوي عضو الاتحاد العراقي، أكد أمس الأربعاء، أن المدير الفني الجديد سيتولى قيادة المنتخب في المباراتين المتبقيتين في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

أشار الموسوي، إلى أن المدرب سيتفرع تماما للعمل مع منتخب العراق، وسيكون هناك معكسر تدريبي داخلي لمدة أسبوعين تحضيرا لمواجهتي الإمارات وسوريا في التصفيات الآسيوية.

ويلتقي منتخب العراق مع الإمارات وسوريا يومي 24 و 29 مارس المقبل، ضمن منافسات تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويحتل منتخب العراق المركز الخامس في ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 برصيد 5 نقاط.