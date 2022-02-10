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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بأجواء صباحية .. ياسمين صبري تخطف الأنظار من أحدث ظهور

صدى البلد

تألقت الفنانة ياسمين صبري من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشاركت ياسمين صبري صورا جديدة لها، بأجواء صباحية بأطلالة كلاسيكية أنيقة، ولوك ميك اب يبرز جمالها مع تسريحة شعر للخلف.

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من الجيم.. ياسمين صبري تخطف الأنظار برشاقتها عبر إنستجرام

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سيلفي من الجيم.. أحدث إطلالة رياضية لـ ياسمين صبري.. شاهد

وتعاقد المخرج أحمد صالح بشكل رسمي على تولى مهمة إخراج مسلسل ياسمين صبري المقرر عرضه في شهر رمضان 2022 من تأليف محمد عبد المعطى وإنتاج شركة سينرجى، ويجرى الاستقرار على اسمه النهائي حالياً.

وبدأ صالح في جلسات العمل مع القائمين على المسلسل ووضع الخطوط العريضة على الشخصيات قبل انطلاق التحضيرات الفعلية.

وتعود ياسمين صبرى إلى الدراما الرمضانية في 2022 بعد غيابها هذا العام، واختارت سيناريو من تأليف محمد عبدالمعطى الذى تعاونت معه فى أولى بطولاتها المطلقة خلال مسلسل "حكايتى" في شهر رمضان 2019.

ويشارك في بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام جمال وآخرين وإخراج أحمد سميرفرج، وحقق العمل نجاحا كبيرا عند عرضه.

إطلالة كلاسيكية ياسمين صبري إطلالة رياضية شركة سينرجي الفنانة ياسمين صبري مسلسل ياسمين صبرى مسلسل حكايتى

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